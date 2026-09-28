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WhatsApp Rancang Desain Tampilan Baru di Android, Meta AI Masuk Bilah Navigasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |11:30 WIB
WhatsApp Rancang Desain Tampilan Baru di Android, Meta AI Masuk Bilah Navigasi
Ilustrasi.
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JAKARTA — Sebuah laporan baru mengungkapkan bahwa WhatsApp saat ini sedang merancang ulang aplikasi Android miliknya. Perancangan ulang tersebut berfokus pada bilah navigasi (navigation bar) aplikasi, yang akan mendapatkan tampilan baru serta penambahan menu baru di dalamnya.

Gambar di bawah ini memperlihatkan tahap awal pengembangan saat ini. Gambar tersebut jelas bukan versi final dari perancangan ulang ini, mengingat tombol Meta AI muncul di dua lokasi yang berbeda, sebagaimana dilansir GSM Arena.

Namun, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa Meta AI akan menjadi bagian langsung dari bilah navigasi, tidak lagi ditempatkan sebagai tombol melayang (floating button) di atas tombol "Tulis" (Compose). Selain itu, bentuk bilah navigasi ini dibuat lebih lonjong dan transparan—mirip dengan tampilan di iOS, meskipun tingkat transparansinya tidak sepenuhnya sama.

Desain ini ditemukan pada WhatsApp Beta untuk Android versi 2.26.38.10, yang kini sudah tersedia bagi pengguna yang tergabung dalam program beta aplikasi tersebut.

Tampilan baru ini juga akan memiliki opsi mode gelap (dark mode) dan saat ini masih dalam tahap awal pengembangan. Proses pengerjaannya diperkirakan masih membutuhkan waktu beberapa minggu hingga desain ini siap dirilis secara resmi untuk publik.

(Rahman Asmardika)

      
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