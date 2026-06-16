WhatsApp Web Mulai Uji Coba Fitur Group Voice dan Video Call

JAKARTA - WhatsApp dilaporkan memperluas fitur panggilannya di web dengan dukungan untuk panggilan suara dan video grup. Pembaruan ini memungkinkan pengguna yang memenuhi persyaratan untuk memulai dan bergabung dalam percakapan grup langsung dari browser tanpa bergantung pada aplikasi desktop.

Dilaporkan Gadgets 360, fitur ini dibangun di atas fungsionalitas panggilan web yang diperkenalkan awal tahun ini untuk percakapan satu lawan satu dan saat ini sedang diluncurkan ke penguji beta terpilih. Ini juga menghadirkan dukungan untuk fitur-fitur seperti pemilihan peserta, tautan panggilan, berbagi layar selama panggilan video, dan enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption/E2EE), menjadikan WhatsApp Web platform komunikasi yang lebih mumpuni.

WhatsApp Web Menambahkan Panggilan Grup, Tautan Panggilan, dan Berbagi Layar

Dalam sebuah unggahan blog baru-baru ini, pelacak fitur WABetaInfo menyatakan bahwa platform perpesanan tersebut telah mulai meluncurkan dukungan panggilan suara dan video grup di WhatsApp Web untuk beberapa penguji beta.

Fitur ini dilaporkan saat ini tersedia untuk sejumlah terbatas penguji beta WhatsApp Web dan belum diketahui kapan akan diluncurkan secara lebih luas, meskipun ketersediaannya diperkirakan akan meluas dalam beberapa minggu mendatang.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa WhatsApp akan menghadirkan fitur tautan pada panggilan grup berbasis web. Pengguna dapat membuat tautan undangan unik dan membagikannya kepada orang lain untuk bergabung dalam percakapan. Menurut laporan tersebut, tautan ini akan berakhir secara otomatis setelah 30 hari tidak aktif. Pengguna yang menginginkan kontrol tambahan atas partisipasi juga dapat mengaktifkan ruang tunggu sebelum mengizinkan orang lain masuk ke dalam panggilan.

Panggilan video grup di WhatsApp Web ini juga dilaporkan mendukung fitur berbagi layar. Peserta kemungkinan akan dapat berbagi layar mereka langsung dari browser, sehingga memudahkan untuk menampilkan dokumen, slide, atau konten lainnya selama rapat. Berbagi layar dikatakan terbatas pada panggilan video dan tidak tersedia selama sesi hanya suara.

Pembaruan ini bisa sangat berguna bagi pengguna yang mengandalkan WhatsApp Web sebagai cara utama mereka mengakses layanan tersebut. Laporan tersebut mencatat bahwa pengguna Linux mungkin paling diuntungkan, karena WhatsApp saat ini tidak menawarkan aplikasi desktop khusus untuk platform tersebut. Sebelumnya, pengguna Linux sering kali harus beralih ke ponsel pintar mereka untuk berpartisipasi dalam panggilan grup.

(Rahman Asmardika)