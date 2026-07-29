WhatsApp Tambahkan Dukungan Panggilan Audio dan Video pada WhatsApp Web

JAKARTA - WhatsApp meluncurkan pembaruan yang memperbaiki salah satu kekurangan utama klien web-nya, dengan menghadirkan dukungan untuk panggilan audio dan video. Fitur ini tidak membutuhkan unduhan atau instalasi baru, karena merupakan bagian dari WhatsApp Web, yang juga telah mendapatkan dukungan untuk berbagi layar, reaksi, dan tab Panggilan khusus dengan riwayat panggilan lengkap dan favorit Anda.

Dilansir GSM Arena, seperti pada aplikasi WhatsApp lain, panggilan yang Anda lakukan di WhatsApp Web dienkripsi ujung ke ujung, dan tidak memiliki batasan waktu atau biaya. Anda sekarang juga dapat memindahkan panggilan dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa harus menutup telepon dan memulai panggilan baru. Ini berfungsi dari aplikasi seluler ke WhatsApp Web dan WhatsApp Desktop dan sebaliknya.

Selain itu, saat Anda membuat tautan panggilan WhatsApp dan memilih "Membutuhkan persetujuan untuk bergabung", peserta akan masuk ke ruang tunggu hingga Anda menyetujui mereka. Peredam kebisingan juga diluncurkan, menghilangkan kebisingan latar belakang di sekitar Anda sehingga suara Anda terdengar lebih jernih. Ini dapat dikelola di pengaturan panggilan Anda.

Terakhir, saat melakukan panggilan video, Anda akan menikmati kualitas HD langsung dari beberapa detik pertama panggilan, tidak perlu lagi menunggu HD aktif. Semua fitur ini diluncurkan secara bertahap dan akan tersedia untuk semua orang segera, menurut WhatsApp.

(Rahman Asmardika)