Meta Luncurkan Langganan Facebook, Instagram, dan WhatsApp: Ini Harga dan Fiturnya

JAKARTA - Meta telah mengumumkan peluncuran global paket berlangganan untuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Perusahaan itu juga mengungkapkan bahwa paket baru yang ditujukan untuk pengguna Meta AI, kreator, dan bisnis akan segera hadir.

Paket berlangganan Facebook Plus dan Instagram Plus dihargai USD 3,99 (Rp64 ribuan) per bulan, sedangkan WhatsApp Plus berharga USD 2,99 (Rp48 ribuan) per bulan. Meta mengklarifikasi bahwa langganan Plus ini akan ada bersamaan dengan Meta Verified dan tidak akan menggantikannya.

Pelanggan Facebook Plus dan Instagram Plus akan mendapatkan akses ke beberapa fitur eksklusif, termasuk wawasan (insight) Story tingkat lanjut seperti jumlah tayangan ulang, kemampuan untuk membuat daftar audiens tanpa batas di luar opsi Teman Dekat (Close Friends) yang sudah ada, dan opsi untuk memperpanjang Stories melebihi batas standar 24 jam.

Pelanggan juga dapat melihat pratinjau Stories sebelum memposting, mencari melalui daftar penonton Story, dan mempublikasikan postingan langsung ke profil mereka tanpa muncul di feed pengikut. Tambahan lainnya termasuk reaksi animasi Super Heart untuk Stories, ikon aplikasi khusus, font khusus untuk bio profil, dan dukungan untuk pin profil tambahan.

Sementara itu, WhatsApp Plus akan memperkenalkan fitur-fitur seperti nada dering khusus, tema aplikasi baru, dukungan untuk lebih banyak obrolan yang disematkan (pinned chats), paket stiker tambahan, dan opsi kustomisasi daftar yang lebih baik.

