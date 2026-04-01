Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Uji Coba Layanan Berbayar dengan Fitur Eksklusif, Stories Tayang Lebih Lama

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |18:48 WIB
Instagram. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Instagram tampaknya sedang menguji langganan berbayar baru bernama Instagram Plus, yang menghadirkan serangkaian fitur premium berfokus pada Stories. Detail awal menunjukkan bahwa fitur ini mencakup alat untuk mengelola audiens Stories, melacak wawasan penonton ulang, serta memperpanjang durasi Stories melebihi batas 24 jam.

Pengguna juga mungkin mendapatkan opsi untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan melalui interaksi baru. Fitur ini saat ini masih dalam tahap pengujian, menandakan dorongan berkelanjutan Instagram untuk menambahkan layanan berbayar ke platformnya.

Menurut unggahan di Threads oleh konsultan media sosial Matt Navarra, Instagram Plus akan mirip dengan Snapchat Plus dan diharapkan menghadirkan fitur eksklusif bagi pengguna. Ia mencatat bahwa fitur baru ini sedang diuji di Filipina dengan harga PHP 65 (sekitar Rp18.000) per bulan. Tangkapan layar yang dibagikan menunjukkan adanya uji coba gratis satu bulan sebelum langganan diperpanjang otomatis.

Berdasarkan gambar yang dibagikan, Instagram Plus tampaknya berfokus pada fitur Stories. Pengguna dapat berbagi Stories dengan berbagai kelompok orang, melihat berapa kali Stories ditonton ulang, mencari melalui daftar penonton, dan melihat pratinjau sebelum memposting.

Navarra juga menyebut bahwa Instagram mengonfirmasi sedang menguji langganan tersebut “di beberapa negara di seluruh dunia.” Saat ini, pengguna dapat membuat daftar audiens tanpa batas untuk Stories (selain Teman Dekat) dan memperpanjang Stories hingga 24 jam tambahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/16/3210679//ilustrasi-OKTx_large.jpg
Mengapa Tidak Bisa Repost Story Instagram Padahal Sudah di Tag? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/16/3207029//ilustrasi-oRb4_large.jpg
Meta Hapus Enkripsi End-to-End di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/16/3197675//ilustrasi-dtyu_large.jpg
Instagram Diisukan Siapkan Fitur Berbayar Baru, Beri Pengguna Keuntungan dan Fitur Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/16/3195184//ilustrasi-1HTe_large.jpg
Cara Aman Melindungi Akun Instagram yang Tiba-tiba Diminta Reset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/33/3192293//aura_kasih-TnPZ_large.jpg
Akun Instagramnya Dikunjungi 315 Juta Kali Usai Isu dengan RK, Aura Kasih Buka Endorsement Gratis untuk UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189175//ilustrasi-9Z7a_large.jpg
Pengguna Instagram Kini Bisa Melihat dan Mengontrol Algoritmanya Sendiri
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement