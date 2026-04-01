Instagram Uji Coba Layanan Berbayar dengan Fitur Eksklusif, Stories Tayang Lebih Lama

JAKARTA - Instagram tampaknya sedang menguji langganan berbayar baru bernama Instagram Plus, yang menghadirkan serangkaian fitur premium berfokus pada Stories. Detail awal menunjukkan bahwa fitur ini mencakup alat untuk mengelola audiens Stories, melacak wawasan penonton ulang, serta memperpanjang durasi Stories melebihi batas 24 jam.

Pengguna juga mungkin mendapatkan opsi untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan melalui interaksi baru. Fitur ini saat ini masih dalam tahap pengujian, menandakan dorongan berkelanjutan Instagram untuk menambahkan layanan berbayar ke platformnya.

Menurut unggahan di Threads oleh konsultan media sosial Matt Navarra, Instagram Plus akan mirip dengan Snapchat Plus dan diharapkan menghadirkan fitur eksklusif bagi pengguna. Ia mencatat bahwa fitur baru ini sedang diuji di Filipina dengan harga PHP 65 (sekitar Rp18.000) per bulan. Tangkapan layar yang dibagikan menunjukkan adanya uji coba gratis satu bulan sebelum langganan diperpanjang otomatis.

Berdasarkan gambar yang dibagikan, Instagram Plus tampaknya berfokus pada fitur Stories. Pengguna dapat berbagi Stories dengan berbagai kelompok orang, melihat berapa kali Stories ditonton ulang, mencari melalui daftar penonton, dan melihat pratinjau sebelum memposting.

Navarra juga menyebut bahwa Instagram mengonfirmasi sedang menguji langganan tersebut “di beberapa negara di seluruh dunia.” Saat ini, pengguna dapat membuat daftar audiens tanpa batas untuk Stories (selain Teman Dekat) dan memperpanjang Stories hingga 24 jam tambahan.