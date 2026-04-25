Instagram Luncurkan Instants, Aplikasi Berbagi Foto Mirip Snapchat

JAKARTA – Instagram dikabarkan sedang menguji aplikasi berbagi gambar baru bernama Instants yang saat ini tersedia secara terbatas di beberapa negara. Instants memiliki fitur yang mirip dengan Snapchat, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima foto serta video yang dapat menghilang. Aplikasi ini dilaporkan berfokus pada kemudahan berbagi foto sementara secara spontan dan tanpa suntingan kepada teman-teman.

Foto yang dibagikan di Instants hanya dapat dilihat sekali dan tetap dapat diakses hingga 24 jam sebelum akhirnya menghilang. Pengguna dapat menambahkan teks dasar pada gambar, namun aplikasi ini tidak mendukung fitur pengeditan atau filter lebih lanjut.

“Untuk memberi orang cara yang mudah terhubung dengan teman, kami sedang menguji aplikasi bernama Instants untuk berbagi foto dan video santai secara spontan. Kami sedang mengeksplorasi beberapa versi Instants untuk melihat apa yang disukai orang, dan akan mendengarkan masukan komunitas kami,” ujar juru bicara Instagram kepada TechCrunch.

Foto yang diambil melalui aplikasi Instants tidak dapat disunting. Aplikasi ini juga tidak mengizinkan unggahan dari galeri ponsel; sebaliknya, Instants mewajibkan pengguna untuk mengambil dan berbagi konten secara langsung menggunakan kamera di dalam aplikasi.

Pengguna dapat berbagi Instants dengan pengikut bersama (mutual) atau daftar Teman. Daftar ini akan diselaraskan (sync) antara akun Instagram dan aplikasi Instants. Hal ini berarti Instants hanya dapat dikirim kepada pengikut yang saling mengikuti. Saat ini, aplikasi tersebut sudah tersedia di platform Android dan iOS.

Meta telah mengonfirmasi bahwa Instants dapat diakses baik sebagai aplikasi mandiri maupun sebagai fitur di dalam aplikasi utama Instagram di wilayah tertentu, termasuk Italia dan Spanyol.

(Rahman Asmardika)