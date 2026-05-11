Intip Cara Baca DM Instagram Tanpa Ketahuan

JAKARTA - Menerima pesan langsung atau Direct Message (DM) terkadang memunculkan dilema bagi penerima. Di satu sisi ingin sekali membacanya, tetapi di sisi lain tidak ingin diburu-buru untuk membalasnya. Perasaan ini kerap muncul karena adanya label "Dilihat" atau Seen yang muncul secara otomatis, yang memberi informasi bagi pengirim bahwa pesan mereka telah dibaca.

Jika ingin menghindari isu ini, ada berbagai cara, baik resmi maupun trik teknis yang bisa digunakan agar Anda bisa mengintip isi pesan tanpa meninggalkan diketahui pengirim. Berikut cara-cara yang bisa dilakukan.

1. Menggunakan Fitur Resmi: Mematikan "Read Receipts"

Bagi yang beum tahun, Meta telah meluncurkan fitur resmi bagi pengguna untuk mematikan laporan baca. Ini adalah cara yang paling direkomendasikan karena bersifat permanen dan sah secara sistem.

Langkah-langkahnya:

Buka profil Instagram Anda, lalu klik ikon tiga garis di pojok kanan atas untuk masuk ke Pengaturan dan Privasi.

Cari dan pilih menu Pesan dan Balasan Cerita.

Pilih opsi Tampilkan Laporan Baca (Show Read Receipts).

Geser sakelar ke posisi nonaktif (abu-abu).

Dengan mematikan fitur ini, pengirim pesan tidak akan melihat label "Dilihat" meskipun Anda sudah membaca pesan mereka. Namun perlu diingat, fitur ini bersifat timbal balik: Anda pun tidak akan bisa melihat apakah pesan yang Anda kirim sudah dibaca oleh orang lain atau belum.

2. Memanfaatkan Fitur "Batasi" (Restrict)

Jika Anda hanya ingin menghindari status seen dari orang tertentu saja, fitur Restrict adalah solusinya. Fitur ini dirancang Instagram untuk mencegah gangguan tanpa harus memblokir seseorang.

Saat Anda membatasi akun seseorang, pesan mereka akan secara otomatis berpindah ke folder Permintaan Pesan (Message Requests). Meski begitu, Anda bisa membaca pesan tersebut sepuasnya tanpa pengirim mengetahui bahwa pesan telah terbuka. Label "Dilihat" baru akan muncul jika Anda menekan tombol "Setujui" (Unrestrict) pada akun tersebut.