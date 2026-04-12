Pengguna Instagram Kini Bisa Edit Komentar Setelah Diposting, Ini Caranya

JAKARTA – Instagram telah mengumumkan fitur baru yang akhirnya memungkinkan pengguna mengedit komentar setelah diposting, tetapi harus dilakukan dengan cepat.

Dilansir GSM Arena, dengan fitur baru ini pengguna hanya memiliki waktu 15 menit untuk mengedit komentar. Setelah itu, mereka tidak dapat lagi mengubah komentar yang sudah dipublikasikan.

Ketentuan lainnya adalah pengguna hanya dapat mengedit teks dalam komentar. Jadi, misalnya, jika sebuah komentar berisi teks dan foto, yang bisa diedit hanya teksnya. Tidak ada batasan jumlah pengeditan komentar selama masih dalam jangka waktu 15 menit setelah diposting.

Untuk mengedit komentar, pengguna dapat mengetuk opsi Edit yang baru ditambahkan di bawah komentar yang telah dipublikasikan. Setelah memilihnya, jendela pop-up akan muncul dan memungkinkan teks komentar dimodifikasi sebelum menyimpan versi yang diperbarui.

Namun, ada beberapa keterbatasan. Hanya bagian teks dari komentar yang dapat diedit. Ini berarti jika komentar mencakup teks dan gambar, pengguna hanya dapat memodifikasi konten tertulis, bukan gambar.

Selanjutnya, komentar yang telah diedit akan menampilkan label “diedit” berwarna abu-abu sebagai penanda bahwa perubahan telah dilakukan. Namun, Instagram tidak menyediakan riwayat versi. Setelah diedit, pengguna lain tidak dapat melihat komentar asli.

(Rahman Asmardika)