Meta Perkenalkan Pengaturan Konten 13+ untuk Akun Remaja, Berikan Perlindungan Lebih Luas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |15:33 WIB
Meta menghadirkan pembaruan pengaturan Konten 13+ untuk Akun Remaja.
JAKARTA — Meta Indonesia pada Jumat (22/5/2026) mengumumkan pembaruan pada fitur Akun Remaja Instagram melalui pengaturan konten bawaan untuk menghadirkan pengalaman daring yang lebih sesuai usia bagi remaja. Fitur ini menambahkan perlindungan yang lebih luas kepada remaja, selain kebijakan yang sebelumnya telah diterapkan.

“Kami ingin membantu orang tua merasa lebih tenang saat remaja menggunakan media sosial melalui pengalaman online yang lebih aman dan sesuai usia. Kami memperbarui Akun Remaja Instagram dengan pengaturan yang terinspirasi dari klasifikasi usia film 13+ dan masukan dari orang tua untuk membantu remaja Indonesia mendapat pengalaman konten yang lebih sesuai usia di Instagram,” kata Berni Moestafa, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia.

Akun Remaja Instagram sebelumnya telah memberlakukan kebijakan seperti menyembunyikan atau melarang rekomendasi konten seksual sugestif, gambar grafis yang mengganggu, serta konten dewasa seperti penjualan rokok atau alkohol bagi remaja. Dengan pembaruan ini, perlindungan itu diperluas hingga mencakup membatasi unggahan dengan bahasa kasar, tampilan gambar aksi yang berbahaya, serta konten yang dapat mendorong perilaku berisiko, seperti unggahan yang menampilkan perlengkapan terkait ganja.

Teknologi ini kini diterapkan secara lebih luas di seluruh pengalaman Instagram dan Facebook untuk membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sesuai usia bagi remaja, termasuk pada:

  • Akun: Remaja tidak akan dapat mengikuti akun yang rutin membagikan konten yang tidak sesuai usia, maupun berinteraksi dengan akun tersebut. Akun-akun itu juga tidak dapat menghubungi remaja melalui DM, mengikuti profil mereka, maupun berinteraksi di kolom komentar.
  • Pencarian (Search): Meta memperluas pembatasan pencarian terkait topik sensitif dan dewasa, termasuk pada kata kunci yang disamarkan atau salah eja.
  • Pengalaman Konten: Konten yang melanggar pedoman usia tidak akan muncul di Explore, Reels, Feed, Stories, komentar, maupun tautan yang dibagikan melalui DM, termasuk jika berasal dari akun yang mereka ikuti.
  • AI: Meta juga memperbarui pengalaman AI bagi remaja untuk memastikan respons yang diberikan tetap sesuai usia dan lebih relevan bagi pengguna 13 tahun ke atas.

Bagi orang tua yang ingin menerapkan pembatasan tambahan, Meta juga memperkenalkan opsi “Limited Content”. Selain menyaring konten dengan lebih ketat, “Limited Content” juga membuat remaja tidak bisa melihat, memberikan, atau menerima komentar.

(Rahman Asmardika)

      
