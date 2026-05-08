Instagram Hapus Jutaan Akun Bot, Ronaldo dan Kylie Jenner Kehilangan Belasan Juta Pengikut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |11:14 WIB
Instagram menghapus jutaan akun bot dan non-aktif.
JAKARTA - Platform media sosial Instagram milik Meta dilaporkan telah menghapus jutaan akun bot dan akun tidak aktif dalam upaya pembersihan besar-besaran pada 2026. Langkah ini memicu penurunan tajam jumlah pengikut bagi beberapa selebritas, influencer, dan brand di seluruh platform.

Megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo dilaporkan kehilangan sekitar 18 juta pengikut, sementara influencer dan pengusaha Amerika Serikat (AS) Kylie Jenner dilaporkan kehilangan lebih dari 14 juta pengikut akibat tindakan tersebut.

Beberapa kreator dan tokoh publik lainnya juga mengalami penurunan jumlah pengikut secara tiba-tiba. Instagram secara rutin melakukan pembersihan semacam ini untuk meningkatkan keaslian platform dan menghapus keterlibatan palsu (fake engagement) yang dihasilkan melalui akun bot. Profil bot otomatis sering digunakan untuk meningkatkan jumlah suka, pengikut, komentar, dan metrik keterlibatan secara keseluruhan di media sosial.

Juru bicara Meta mengatakan bahwa tindakan itu merupakan bagian dari proses standar perusahaan untuk menghapus akun yang tidak aktif, serta mengklarifikasi bahwa pengguna aktif yang sebenarnya tidak akan terpengaruh.

“Sebagai bagian dari proses rutin kami untuk menghapus akun yang tidak aktif, beberapa akun Instagram mungkin melihat pembaruan pada jumlah pengikut mereka. Pengikut aktif tetap tidak terpengaruh, dan akun ditangguhkan yang telah dipulihkan akan dimasukkan kembali dalam hitungan setelah verifikasi,” kata juru bicara tersebut dalam keterangannya.

Kabar tentang pembersihan tersebut dengan cepat memicu reaksi di berbagai platform media sosial, dengan banyak pengguna menyebutnya sebagai "Pembersihan Besar-besaran Tahun 2026." Para pengguna membagikan tangkapan layar yang menunjukkan penurunan tajam jumlah pengikut dan angka interaksi dalam semalam.

Seorang pengguna di X bercanda bahwa bahkan akun resmi Instagram sendiri pun tidak luput dari pembersihan tersebut, dengan klaim bahwa akun tersebut kehilangan hampir 9 juta pengikut selama kampanye pembersihan. “Bahkan akun resmi Instagram sendiri dilaporkan kehilangan lebih dari 9 juta pengikut selama pembersihan. Tidak ada yang aman,” tulis pengguna tersebut.

