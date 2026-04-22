WhatsApp Resmi Uji Coba Layanan Berbayar, Berapa Harga Langganannya?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |12:45 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA – WhatsApp mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menguji coba layanan berbayar yang menawarkan sejumlah keuntungan dan fitur tambahan. Layanan yang dilaporkan bernama WhatsApp Plus itu dilaporkan akan ditawarkan dengan harga terjangkau, bergantung pada wilayah dan negara masing-masing.

Fitur WhatsApp Plus

Dilansir dari GSM Arena, layanan WhatsApp Plus menawarkan akses ke stiker premium eksklusif, kemampuan mengubah tema aplikasi dengan 18 pilihan warna, hingga memilih ikon khusus untuk aplikasi WhatsApp itu sendiri. Ikon ini nantinya akan muncul di layar beranda (home screen) serta di menu aplikasi ponsel Anda.

Stiker WhatsApp Plus.

Selain itu, pengguna dapat menyematkan (pin) hingga 20 obrolan melalui WhatsApp Plus, meningkat signifikan dari batasan akun gratis yang hanya mengizinkan 3 obrolan. Pengguna juga akan mendapatkan akses ke 10 nada dering premium eksklusif serta kemampuan untuk menerapkan pengaturan secara massal ke beberapa obrolan dan grup yang telah dimasukkan ke dalam daftar khusus.

Sebagai contoh, Anda dapat mengatur tema tertentu untuk diterapkan ke semua percakapan dalam daftar tersebut. Ketika Anda menambahkan percakapan baru ke dalam daftar, tema tersebut akan otomatis diterapkan secara instan.

Biaya Langganan WhatsApp Plus

Berdasarkan laporan yang beredar, WhatsApp Plus ditawarkan dengan harga €2,49 (sekitar Rp50 ribu) per bulan di Eropa, PKR 229 (sekitar Rp14 ribu) per bulan di Pakistan, dan MXN 29 (sekitar Rp28 ribu) per bulan di Meksiko. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti berapa tarif yang akan dikenakan bagi konsumen di Indonesia.

Saat ini, WhatsApp Plus baru tersedia untuk sejumlah pengguna terbatas karena masih dalam tahap pengujian. Namun, layanan ini hampir dipastikan akan diperluas ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Untuk tahap awal, paket berbayar ini tampaknya difokuskan bagi pengguna Android, sementara dukungan untuk perangkat iOS direncanakan menyusul di kemudian hari. WhatsApp menegaskan akan tetap mempertahankan semua fitur dasar, termasuk enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption), bagi seluruh pengguna versi gratis.

