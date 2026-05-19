Mengapa Storage WhatsApp Cepat Penuh? Ini Penjelasan dan Solusinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |17:44 WIB
JAKARTA - Pernahkah Anda mendapat notifikasi memori smartphone penuh dan menyadari bahwa aplikasi WhatsApp adalah "tersangka" utamanya? Fenomena ini sangat umum terjadi, terutama bagi pengguna yang aktif dalam banyak grup percakapan. Seiring berjalannya waktu, aplikasi pengirim pesan milik Meta ini memang bisa memakan ruang penyimpanan (storage) yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik.

Lantas, apa yang menyebabkan penyimpanan WhatsApp cepat penuh, berikut ulasannya, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, termasuk informasi dari Meta dan WhatsApp.

Penyebab Utama Memori WhatsApp Membengkak

1. Fitur Unduh Otomatis (Auto-Download) yang Aktif

Merujuk pada penjelasan resmi WhatsApp, aplikasi ini secara default (bawaan sistem) akan mengunduh gambar secara otomatis menggunakan jaringan seluler untuk memberikan akses cepat ke foto terbaru. Mengutip dari berbagai artikel teknologi di Okezone.com, fitur inilah yang kerap menjadi penyebab utama memori lekas habis. Setiap gambar, video, pesan suara (voice note), hingga dokumen yang dikirim melalui obrolan pribadi maupun grup akan langsung tersimpan ke dalam memori internal ponsel tanpa Anda sadari.

2. Tumpukan Media Berukuran Besar dari Grup

Grup WhatsApp keluarga, alumni, atau rekan kerja sering kali menjadi tempat bertukar video berdurasi panjang, gambar ucapan, hingga ratusan stiker. Menurut informasi dari situs pusat bantuan Meta, file media berukuran lebih dari 5 MB dan pesan yang sering diteruskan (highly forwarded messages) adalah penyumbang terbesar menyusutnya kapasitas memori telepon.

3. Penumpukan Data Cache

Selain file media yang terlihat di galeri, Okezone.com sering menyoroti penumpukan cache sebagai penyumbang tersembunyi. Cache adalah kumpulan data sementara yang disimpan oleh aplikasi untuk mempercepat proses pemuatan (loading) ketika Anda membuka WhatsApp. Jika tidak pernah dibersihkan berbulan-bulan, ukuran cache ini bisa membengkak secara masif.

 

