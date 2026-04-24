JAKARTA – Di era teknologi saat ini, WhatsApp menjadi salah satu platform perpesanan terpopuler di muka bumi, digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. WhatsApp dinilai sebagai aplikasi yang praktis dan aman digunakan, menjadikannya pilihan banyak orang.
Namun, meski memiliki fitur keamanan dan privasi yang mutakhir, ada beberapa cara yang digunakan untuk mengakses WhatsApp seseorang, bahkan tanpa perlu memindai kode QR. Perlu ditekankan bahwa penyadapan WhatsApp tanpa izin termasuk pelanggaran privasi dan bisa berpotensi bermasalah secara hukum, apalagi jika digunakan untuk tujuan negatif atau penipuan.
Tetapi bagi yang hanya penasaran dan ingin mendapatkan pengetahuan mengenai hal ini, berikut beberapa cara yang biasa digunakan.
Metode yang paling sering disebutkan adalah WhatsApp Web, yang memungkinkan pengguna membuka akun WhatsApp melalui browser di laptop, komputer, atau ponsel tanpa aplikasi tambahan.
Berikut langkah‑langkahnya:
Dengan cara ini, tidak perlu mengunduh aplikasi baru, tetapi tetap dibutuhkan akses fisik ke ponsel target untuk proses scan atau verifikasi nomor.
WhatsApp kini juga menyediakan cara login ke WhatsApp Web tanpa memindai kode QR, yakni melalui opsi “Tautkan dengan Nomor Telepon”.
Langkah singkatnya:
Meskipun tidak perlu scan barcode, cara ini tetap membutuhkan ponsel target yang masih aktif dan terhubung ke internet, sehingga bukan “penyadapan jarak jauh tanpa sentuhan” secara total.