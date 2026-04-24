Cara Sadap WhatsApp Tanpa Pakai Scan Barcode

JAKARTA – Di era teknologi saat ini, WhatsApp menjadi salah satu platform perpesanan terpopuler di muka bumi, digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. WhatsApp dinilai sebagai aplikasi yang praktis dan aman digunakan, menjadikannya pilihan banyak orang.

Namun, meski memiliki fitur keamanan dan privasi yang mutakhir, ada beberapa cara yang digunakan untuk mengakses WhatsApp seseorang, bahkan tanpa perlu memindai kode QR. Perlu ditekankan bahwa penyadapan WhatsApp tanpa izin termasuk pelanggaran privasi dan bisa berpotensi bermasalah secara hukum, apalagi jika digunakan untuk tujuan negatif atau penipuan.

Tetapi bagi yang hanya penasaran dan ingin mendapatkan pengetahuan mengenai hal ini, berikut beberapa cara yang biasa digunakan.

Menggunakan WhatsApp Web

Metode yang paling sering disebutkan adalah WhatsApp Web, yang memungkinkan pengguna membuka akun WhatsApp melalui browser di laptop, komputer, atau ponsel tanpa aplikasi tambahan.

Berikut langkah‑langkahnya:

Buka browser di perangkat yang ingin digunakan (Chrome, Edge, Firefox, atau lainnya).

Masuk ke situs resmi WhatsApp Web: https://web.whatsapp.com.

Di ponsel target, buka aplikasi WhatsApp, masuk ke menu titik tiga → Perangkat Tertaut → Tautkan Perangkat.

Arahkan kamera ponsel ke layar untuk memindai kode QR.

Setelah sukses, obrolan WhatsApp di ponsel target akan muncul di layar browser dan bisa dipantau secara real time.

Dengan cara ini, tidak perlu mengunduh aplikasi baru, tetapi tetap dibutuhkan akses fisik ke ponsel target untuk proses scan atau verifikasi nomor.

Login WhatsApp Web Tanpa Scan Barcode

WhatsApp kini juga menyediakan cara login ke WhatsApp Web tanpa memindai kode QR, yakni melalui opsi “Tautkan dengan Nomor Telepon”.

Langkah singkatnya:

Buka https://web.whatsapp.com di perangkat lain.

Di ponsel target, buka WhatsApp → Pengaturan → Perangkat Tertaut → Tautkan Perangkat.

Pilih opsi “Link with Phone Number Instead” atau setara.

Masukkan kode verifikasi yang muncul di WhatsApp Web ke ponsel.

Jika berhasil, WhatsApp Web akan terbuka dan akun WhatsApp bisa dipantau tanpa perlu scan.

Meskipun tidak perlu scan barcode, cara ini tetap membutuhkan ponsel target yang masih aktif dan terhubung ke internet, sehingga bukan “penyadapan jarak jauh tanpa sentuhan” secara total.