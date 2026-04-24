HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Muncul Notifikasi "Security Code Changed" di WhatsApp? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:30 WIB
Kenapa Muncul Notifikasi "Security Code Changed" di WhatsApp? Ini Penjelasannya
Notifikasi Security Code Changed di WhatsApp.
JAKARTA — Pernahkah Anda melihat kotak pesan berwarna kuning di kolom obrolan WhatsApp yang menyatakan bahwa kode keamanan kontak Anda telah berubah? Notifikasi ini muncul secara tiba-tiba dan kerap memicu kekhawatiran pengguna akan potensi peretasan atau gangguan pada akun.

Faktanya, notifikasi "Security Code Changed" bukanlah peringatan bahaya, melainkan sebuah mekanisme perlindungan privasi dari WhatsApp. Berikut penjelasannya.

Menurut informasi dari Meta, setiap obrolan individu di WhatsApp dilindungi oleh fitur end-to-end encryption (E2EE). Fitur ini memastikan bahwa hanya Anda dan orang yang berkomunikasi dengan Anda yang dapat membaca pesan atau mendengarkan panggilan tersebut.

Untuk memastikan enkripsi ini bekerja, setiap kontak memiliki kode keamanan unik berupa 60 digit nomor atau kode QR yang dapat diverifikasi. Notifikasi bahwa kode keamanan telah berubah merujuk pada pembaruan kunci yang melindungi enkripsi tersebut.

Kenapa Kode Keamanan Bisa Berubah?

Ada beberapa alasan yang menyebabkan perubahan kode keamanan ini. Faktor yang paling umum adalah ketika kontak Anda melakukan instal ulang aplikasi WhatsApp atau berpindah ke ponsel baru. Saat proses masuk kembali (login) dilakukan di perangkat berbeda, kunci enkripsi yang tersimpan akan diperbarui untuk memastikan komunikasi tetap aman di perangkat yang baru.

Selain perpindahan perangkat, penggunaan fitur Multi-Device (perangkat tertaut) juga menjadi pemicu munculnya notifikasi ini. Saat pengguna menambahkan atau menghapus perangkat tertaut—seperti WhatsApp Web, WhatsApp Desktop, atau tablet—sistem secara otomatis memperbarui kode keamanan untuk menyelaraskan enkripsi di seluruh perangkat yang aktif. Dalam beberapa kasus, pembaruan perangkat lunak sistem operasi yang signifikan pada ponsel kontak Anda juga dapat memicu penyegaran kode enkripsi ini.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/16/3214015//ilustrasi-3l4c_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/16/3212387//ilustrasi-peVA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/16/3211060//ilustrasi-qde8_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/15/3210457//wa_carplay_beta-ILg0_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/16/3210434//ilustrasi-fWHm_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/16/3210057//ilustrasi-nJOV_large.jpg
