Cara Ganti Nomor WhatsApp Tanpa Hilang Chat dan Kontak, Dijamin Aman dan Praktis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |16:46 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA - Banyak pengguna WhatsApp sering kali merasa khawatir saat harus mengganti nomor ponsel mereka. Ketakutan utama biasanya terletak pada risiko hilangnya riwayat percakapan penting, dokumen, hingga ribuan kontak yang telah tersimpan bertahun-tahun. 

Namun, WhatsApp memiliki fitur yang memungkinkan Anda untuk memindahkan seluruh data akun secara otomatis tanpa menghapus riwayat chat. Fitur ini dapat digunakan dengan mengikuti langkah-langkah mudah dan aman berikut: 

Persiapan Sebelum Mengganti Nomor

Sebelum mengeksekusi langkah-langkah teknis, ada beberapa syarat administratif yang harus dipastikan agar proses migrasi berjalan mulus:

  • SIM Card Baru Aktif: Pastikan nomor baru Anda sudah aktif dan bisa menerima SMS atau panggilan telepon untuk proses verifikasi OTP.
  • Nomor Lama Masih Terdaftar: Pastikan nomor lama Anda masih terverifikasi di aplikasi WhatsApp pada ponsel yang sedang digunakan.
  • Koneksi Internet Stabil: Gunakan jaringan internet yang kuat guna menghindari kegagalan saat proses sinkronisasi data ke server Meta.

Langkah-Langkah Mengganti Nomor WhatsApp

Berikut adalah panduan praktis untuk mengganti nomor pada perangkat yang sama tanpa kehilangan data:

  • Masuk ke Menu Pengaturan: Buka aplikasi WhatsApp, ketuk ikon titik tiga di pojok kanan atas (Android) atau menu "Settings" di pojok kanan bawah (iOS).
  • Pilih Menu Akun: Klik pada opsi "Akun" (Account), lalu pilih fitur "Ganti Nomor" (Change Number).
  • Konfirmasi Lanjutan: Klik "Lanjut" (Next) setelah membaca informasi mengenai efek dari pergantian nomor tersebut.
  • Input Nomor Telepon: Masukkan nomor telepon lama Anda di kolom pertama dan nomor telepon baru di kolom kedua. Pastikan keduanya menggunakan format internasional (contoh: +62 untuk Indonesia).
  • Verifikasi OTP: WhatsApp akan mengirimkan kode verifikasi 6 digit ke nomor baru melalui SMS. Masukkan kode tersebut untuk menyelesaikan proses.
     

