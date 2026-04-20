Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menghentikan Panggilan dan Pesan dari Nomor Tak Dikenal di WhatsApp

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |18:05 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Gangguan dari nomor asing di WhatsApp, mulai dari tawaran investasi bodong hingga modus penipuan berkedok kurir paket, semakin marak terjadi. Hal ini memunculkan kehawatiran akan privasi dan keamanan data pribadi pengguna.

Menanggapi hal ini, Meta telah merilis serangkaian fitur proteksi yang memungkinkan pengguna menyaring panggilan secara otomatis.Berikut adalah langkah-langkah verifikasi yang dapat dilakukan lakukan untuk menjaga akun WhatsApp Anda tak terganggu oleh panggilan nomor asing dan tak dikenal.

1. Membungkam Penelepon Tidak Dikenal (Silence Unknown Callers)

Fitur ini adalah proteksi paling krusial yang dirilis resmi oleh Meta. Berbeda dengan memblokir, fitur ini hanya akan membuat panggilan dari nomor yang tidak ada di daftar kontak Anda tidak berbunyi (senyap).

  • Buka Setelan (Settings) di WhatsApp.
  • Pilih menu Privasi (Privacy).
  • Ketuk pada bagian Panggilan (Calls).
  • Geser switch pada opsi Bisukan Penelepon Tidak Dikenal (Silence Unknown Callers).

Panggilan ini tetap akan muncul di tab Calls dan pusat notifikasi Anda, namun tidak akan mengganggu aktivitas Anda dengan dering yang tiba-tiba.

2. Mengaktifkan Pemeriksaan Privasi (Privacy Checkup)

WhatsApp juga menyediakan fitur Privacy Checkup yang memandu pengguna untuk memperketat siapa saja yang bisa menghubungi mereka. Dengan fitur ini Anda bisa mengatur siapa yang dapat menambahkan Anda ke dalam grup—sebuah celah yang sering digunakan pelaku spam untuk menyebarkan pesan massal.

3. Melaporkan dan Memblokir (Report & Block)

Jika pesan dari nomor asing sudah masuk ke ruang obrolan, langkah terbaik adalah tidak membalasnya sama sekali. WhatsApp menyediakan opsi "Laporkan" yang berfungsi mengirimkan lima pesan terakhir dari pengirim tersebut ke pihak Meta untuk ditinjau. Jika terbukti melanggar ketentuan layanan, nomor tersebut akan ditangguhkan secara permanen.

4. Perlindungan Alamat IP dalam Panggilan

Bagi pengguna yang sangat memerhatikan keamanan data, mengaktifkan fitur "Protect IP Address in Calls" sangat disarankan. Fitur ini akan meneruskan panggilan melalui server WhatsApp, sehingga lokasi dan alamat IP Anda tidak dapat dilacak oleh penelepon asing.

Fitur ini bisa ditemukan di menu Privacy > Advanced.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement