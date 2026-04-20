JAKARTA - Gangguan dari nomor asing di WhatsApp, mulai dari tawaran investasi bodong hingga modus penipuan berkedok kurir paket, semakin marak terjadi. Hal ini memunculkan kehawatiran akan privasi dan keamanan data pribadi pengguna.
Menanggapi hal ini, Meta telah merilis serangkaian fitur proteksi yang memungkinkan pengguna menyaring panggilan secara otomatis.Berikut adalah langkah-langkah verifikasi yang dapat dilakukan lakukan untuk menjaga akun WhatsApp Anda tak terganggu oleh panggilan nomor asing dan tak dikenal.
Fitur ini adalah proteksi paling krusial yang dirilis resmi oleh Meta. Berbeda dengan memblokir, fitur ini hanya akan membuat panggilan dari nomor yang tidak ada di daftar kontak Anda tidak berbunyi (senyap).
Panggilan ini tetap akan muncul di tab Calls dan pusat notifikasi Anda, namun tidak akan mengganggu aktivitas Anda dengan dering yang tiba-tiba.
WhatsApp juga menyediakan fitur Privacy Checkup yang memandu pengguna untuk memperketat siapa saja yang bisa menghubungi mereka. Dengan fitur ini Anda bisa mengatur siapa yang dapat menambahkan Anda ke dalam grup—sebuah celah yang sering digunakan pelaku spam untuk menyebarkan pesan massal.
Jika pesan dari nomor asing sudah masuk ke ruang obrolan, langkah terbaik adalah tidak membalasnya sama sekali. WhatsApp menyediakan opsi "Laporkan" yang berfungsi mengirimkan lima pesan terakhir dari pengirim tersebut ke pihak Meta untuk ditinjau. Jika terbukti melanggar ketentuan layanan, nomor tersebut akan ditangguhkan secara permanen.
Bagi pengguna yang sangat memerhatikan keamanan data, mengaktifkan fitur "Protect IP Address in Calls" sangat disarankan. Fitur ini akan meneruskan panggilan melalui server WhatsApp, sehingga lokasi dan alamat IP Anda tidak dapat dilacak oleh penelepon asing.
Fitur ini bisa ditemukan di menu Privacy > Advanced.