Kenapa Kalau Telponan di WA Sering Mati Sendiri?

JAKARTA - Pernahkah Anda sedang asyik mengobrol melalui panggilan suara atau video di WhatsApp (WA), lalu tiba-tiba sambungan terputus tanpa peringatan? Masalah panggilan yang mati sendiri ini adalah salah satu keluhan paling umum yang dihadapi pengguna.

Meskipun menjengkelkan, fenomena ini biasanya bukan disebabkan oleh gangguan misterius, melainkan akibat dari beberapa faktor teknis yang saling berkaitan antara perangkat, jaringan, dan pengaturan aplikasi.

Berikut adalah penyebab utama kenapa telepon WhatsApp sering mati sendiri dan cara mengatasinya, sebagaimana dirangkum dari laman resmi WhatsApp dan sumber kanal teknologi.

1. Ketidakstabilan Koneksi Jaringan

Penyebab nomor satu yang paling sering dilaporkan adalah kualitas jaringan internet. WhatsApp memerlukan koneksi yang stabil untuk menjaga enkripsi end-to-end tetap berjalan selama panggilan.

Perpindahan Jaringan: Jika Anda bergerak dari area yang terjangkau Wi-Fi ke area yang hanya mengandalkan data seluler (atau sebaliknya), panggilan sering kali akan terputus karena adanya jeda saat perangkat berganti alamat IP.

Bandwidth Terbatas: Jika jaringan digunakan secara bersamaan untuk aktivitas berat (seperti streaming atau unduhan), packet loss akan terjadi, yang memicu WhatsApp untuk mengakhiri panggilan guna menghindari kualitas suara yang buruk.

2. Mode Penghemat Baterai dan Data

Banyak pengguna tidak menyadari bahwa pengaturan ponsel mereka sendiri yang menghentikan panggilan tersebut.

Battery Saver: Saat mode penghemat baterai aktif, sistem Android atau iOS cenderung membatasi aktivitas latar belakang. Jika sistem mendeteksi penggunaan daya yang tinggi (seperti panggilan video), ia mungkin akan menutup paksa proses WhatsApp untuk menghemat sisa baterai.

Fitur Low Data Usage: Di dalam pengaturan WhatsApp, terdapat fitur "Gunakan lebih sedikit data untuk panggilan". Meski membantu menghemat kuota, fitur ini terkadang menurunkan stabilitas koneksi pada jaringan yang sudah lemah, sehingga panggilan lebih mudah terputus.

3. Masalah pada Proximity Sensor

Bagi pengguna panggilan suara, masalah sering kali terletak pada perangkat keras, yaitu sensor jarak (proximity sensor). Sensor ini bertugas mematikan layar saat ponsel ditempelkan ke telinga. Jika sensor ini malfungsi atau tertutup pelindung layar (tempered glass) yang tidak pas, layar mungkin tetap menyala. Tanpa sengaja, pipi Anda bisa menekan tombol "End Call" atau memicu menu lain yang menghentikan aplikasi.