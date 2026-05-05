WhatsApp Uji Coba Desain Liquid Glass Baru di iOS, Seperti Ini Tampilannya

JAKARTA - WhatsApp kemungkinan akan mencoba menghadirkan desain Liquid Glass ke antarmuka (interface) obrolan, mengikuti penyegaran visual di iOS. Pembaruan ini diharapkan menghadirkan tampilan yang lebih bersih dengan elemen transparan, efek kedalaman berlapis, dan animasi yang lebih halus.

Detail awal menunjukkan bahwa WhatsApp bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih konsisten di seluruh aplikasi. Namun, fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk pengujian publik.

Pembaruan WhatsApp Liquid Glass pada Layar Obrolan

Laporan terbaru dari WABetaInfo menunjukkan bagaimana perubahan desain WhatsApp yang akan datang dapat memperluas estetika Liquid Glass ke layar obrolan. Menurut penguji fitur tersebut, ini mencakup pembaruan pada area utama seperti bilah obrolan dan bilah navigasi.

Meskipun fitur ini belum aktif, pratinjau awal memberikan gambaran tentang bagaimana tampilan antarmuka yang diperbarui tersebut, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

Desain antarmuka Liquid Glass WhatsApp. (Foto: WABetaInfo)

Bilah obrolan WhatsApp diperkirakan akan tetap berada di bagian bawah, tetapi mungkin akan muncul sebagai elemen mengambang dengan lapisan transparan seperti kaca. Desain ini dapat memantulkan elemen di belakangnya, sehingga menambah kesan kedalaman. WhatsApp juga dikabarkan sedang menyempurnakan kontrol di area ini, termasuk tombol yang memungkinkan pengguna untuk langsung menuju pesan terbaru dalam percakapan.

Bilah navigasi di WhatsApp juga kemungkinan akan didesain ulang. Laporan menunjukkan bahwa bilah tersebut bisa menjadi transparan, sehingga sebagian obrolan dan wallpaper tetap terlihat di bawahnya. Efek pudar (fade) yang halus mungkin akan ditambahkan agar teks tetap terbaca sambil mempertahankan tampilan berlapis.