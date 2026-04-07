WhatsApp Uji Coba Fitur Peredam Bising untuk Panggilan Suara dan Video

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |17:19 WIB
JAKARTA – WhatsApp saat ini sedang berupaya menghadirkan fitur peredam kebisingan atau noise cancellation dalam aplikasi untuk panggilan suara dan video. Fitur ini ditemukan di versi beta terbaru WhatsApp untuk Android, yang menunjukkan pengembangannya masih berlangsung.

Dilansir GSM Arena, fitur ini secara otomatis menyaring kebisingan latar belakang untuk membuat percakapan lebih jelas. Jadi, jika Anda berada di tengah lalu lintas, keramaian, atau lingkungan berangin, fitur ini diharapkan dapat membantu suara Anda terdengar lebih jelas oleh lawan bicara.

Fitur ini dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai keinginan. Tombol pengaturan tersedia di menu panggilan, dan secara default fitur ini akan aktif.

Fitur baru ini diluncurkan secara bertahap kepada penguji beta. Jika semuanya berjalan lancar di aplikasi beta, kemungkinan besar fitur ini akan tersedia untuk semua pengguna WhatsApp di Android dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.

