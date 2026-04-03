WhatsApp Uji Coba Aplikasi Baru Khusus untuk CarPlay

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |20:15 WIB
WA menguji aplikasi khusus untuk Apple CarPlay. (Foto: WABetaInfo)
JAKARTA – WhatsApp akhirnya menguji aplikasi mandiri untuk pengguna CarPlay. Layanan perpesanan ini kini berada dalam fase pengujian beta dan tersedia melalui platform TestFlight. Pengguna WhatsApp untuk CarPlay akan dapat melihat daftar obrolan, info kontak, gambar profil, dan riwayat panggilan.

Dilansir Arena EV, pengguna juga dapat memulai panggilan langsung dari layar mobil mereka. Namun, pengiriman pesan masih hanya tersedia melalui input suara karena alasan keamanan. Aplikasi ini juga mendukung mode terang dan gelap serta dapat dikonfigurasi untuk menampilkan tab terpisah bagi obrolan yang belum dibaca.

Hal ini berbeda dengan pengalaman WhatsApp saat ini di CarPlay, yang hanya mendukung interaksi Siri dan bergantung pada asisten digital untuk membaca serta mengirim pesan tanpa kemampuan melihat aspek lain dari aplikasi tersebut.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/16/3210434//ilustrasi-fWHm_large.jpeg
Meta Beri Peringatan, Ada Aplikasi WhatsApp Palsu yang Memata-matai Pengguna Android dan iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/16/3210057//ilustrasi-nJOV_large.jpg
WhatsApp Pending Padahal Sinyal Kuat? Ini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/16/3209077//whatsapp_ios_mendapatkan_sejumlah_fitur_baru-Z2gD_large.jpg
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk iOS, Dukungan Akun Ganda hingga Pemindahan Lintas Platform
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/16/3207276//ilustrasi-kNC3_large.jpg
Cara Mudah Orang Tua Kelola Akun WhatsApp Anak: Fitur Resmi Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/16/3206501//whatsapp_memperkenalkan_fitur_akun_yang_dikelola_orang_tua-Vpof_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Fitur Akun yang Dikendalikan Orang Tua untuk Anak Pra-Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/16/3205694//whatsapp_plus-5B9G_large.jpg
WhatsApp Diduga Akan Luncurkan Layanan Premium Berbayar
Telusuri berita ototekno lainnya
