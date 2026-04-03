WhatsApp Uji Coba Aplikasi Baru Khusus untuk CarPlay

JAKARTA – WhatsApp akhirnya menguji aplikasi mandiri untuk pengguna CarPlay. Layanan perpesanan ini kini berada dalam fase pengujian beta dan tersedia melalui platform TestFlight. Pengguna WhatsApp untuk CarPlay akan dapat melihat daftar obrolan, info kontak, gambar profil, dan riwayat panggilan.

Dilansir Arena EV, pengguna juga dapat memulai panggilan langsung dari layar mobil mereka. Namun, pengiriman pesan masih hanya tersedia melalui input suara karena alasan keamanan. Aplikasi ini juga mendukung mode terang dan gelap serta dapat dikonfigurasi untuk menampilkan tab terpisah bagi obrolan yang belum dibaca.

Hal ini berbeda dengan pengalaman WhatsApp saat ini di CarPlay, yang hanya mendukung interaksi Siri dan bergantung pada asisten digital untuk membaca serta mengirim pesan tanpa kemampuan melihat aspek lain dari aplikasi tersebut.

(Rahman Asmardika)