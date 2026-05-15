WhatsApp Luncurkan Fitur Incognito Chat untuk Meta AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |11:27 WIB
WhatsApp Luncurkan Fitur Incognito Chat untuk Meta AI
WhatsApp Meta AI Incognito chat.
JAKARTA – WhatsApp mengumumkan peluncuran fitur obrolan incognito yang didukung Meta AI. Sesuai namanya, fitur ini memungkinkan obrolan pribadi dengan chatbot Meta di dalam WhatsApp.

Meta mengklaim obrolan yang dilakukan dengan fitur incognito ini benar-benar privat dan tidak ada yang dapat membacanya, bahkan Meta sendiri. WhatsApp telah lama membanggakan fitur keamanan dan privasinya, terutama dengan enkripsi end-to-end (E2EE)-nya.

Perusahaan itu mengatakan bahwa fitur incognito ini tidak dapat bersaing dengan yang mereka gunakan karena pembuat chatbot tersebut "masih dapat melihat pertanyaan yang masuk dan jawaban yang keluar", demikian kata Meta sebagaimana dilansir GSM Arena.

Di sisi lain, obrolan penyamaran dengan Meta AI "diproses dalam lingkungan yang aman yang bahkan Meta pun tidak dapat mengaksesnya". Percakapan ini tidak disimpan dan secara default pesan di dalamnya akan hilang.

Dalam beberapa bulan mendatang, WhatsApp dilaporkan akan menghadirkan fitur "Side Chat yang Dilindungi oleh Pemrosesan Pribadi". Menurut Meta, fitur ini disebut akan menawarkan "bantuan pribadi untuk obrolan apa pun, dengan konteks tentang apa yang sedang dibahas, tanpa mengganggu percakapan utama".

