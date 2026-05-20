Ini Penyebab WhatsApp Web Down, Malah Muncul Facebook

JAKARTA - Pernahkah Anda dibuat bingung ketika gagal membuka WhatsApp Web, tetapi justru dialihkan ke halaman utama Facebook. Meski bukan sebuah kejadian yang umum, hal ini kadang membuat pengguna bertanya=tanya, bahkan khawatir akan kemungkinan serangan siber.

Faktanya, hal ini sebenarnya bukanlah sebuah masalah serius melainkan hanya insiden lintas platform antara aplikasi perpesanan dan media sosial yang dimiliki Meta.

Efek Integrasi Infrastruktur Meta

Berdasarkan informasi teknis dari Meta, anomali ini murni terjadi karena arsitektur server yang digunakan oleh perusahaan. Meskipun WhatsApp, Instagram, dan Facebook adalah aplikasi yang terpisah di layar perangkat Anda, ketiganya berjalan di atas infrastruktur back-end (pusat data) yang terintegrasi di bawah satu payung perusahaan, yakni Meta.

Ketika terjadi kendala masif, informasi teknis dari Meta umumnya menunjuk pada masalah jaringan internal, khususnya terkait konfigurasi Domain Name System (DNS) dan Content Delivery Network (CDN). Sebagai gambaran sederhana, DNS adalah "buku telepon" internet yang bertugas menerjemahkan nama situs web (seperti web.whatsapp.com) menjadi deretan alamat IP yang merujuk ke server fisik.

Terjadinya Kesalahan Rute Lalu Lintas Data

Penyebab utama munculnya halaman Facebook saat pengguna mengakses WhatsApp Web adalah terjadinya routing error atau kegagalan rute lalu lintas data internet. Hal ini biasanya dipicu oleh bug pada pembaruan pemeliharaan rutin atau adanya anomali pada Border Gateway Protocol (BGP) di dalam server internal Meta.

Akibat kegagalan konfigurasi rute ini, permintaan akses dari peramban (browser) pengguna gagal mencapai server spesifik yang melayani WhatsApp Web. Karena infrastruktur Meta saling berbagi jalur (shared network), sistem memiliki mekanisme fallback atau pertahanan otomatis. Ketika data gagal menemukan tujuannya, sistem akan melempar lalu lintas tersebut ke server utama atau domain default perusahaan, yaitu Facebook. Inilah alasan teknis mengapa antarmuka Facebook yang justru merespons dan muncul di layar Anda saat WhatsApp Web sedang lumpuh.