Mengapa Tidak Bisa Repost Story Instagram Padahal Sudah di Tag? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Saat melihat story yang sudah menandai (tag) akun kita, sering kali muncul keinginan “repost” agar bisa dibagikan ulang ke story sendiri. Tapi tidak sedikit pengguna yang bingung: sudah di‑tag, tapi tombol repost tidak muncul. Sebagian besar masalah ini sebenarnya bukan error teknis serius, melainkan kombinasi dari beberapa hal berikut.

Penyebab Story Instagram Tak Bisa Dibagikan

1. Pengaturan Privasi Akun yang Menandai

Instagram membatasi akses story sesuai jenis akun. Jika akun yang men-tag kamu diatur sebagai privat, story‑nya tidak bisa dibagikan ulang oleh orang di luar pengikutnya, meskipun kamu sudah ditandai.

Selain itu, pemilik akun juga bisa mematikan fitur “Izinkan membagi ulang ke cerita” di pengaturan privasi. Jika opsi ini dinonaktifkan, meskipun kamu ada di dalam tag, Instagram tidak akan menampilkan tombol “add to story” atau “repost”, sehingga kamu tidak dapat membagikan ulang story tersebut.

2. Story Sudah Kadaluarsa atau Belum Ditandai Resmi

Instagram story hanya aktif selama 24 jam. Jika kamu baru membuka story beberapa saat setelah itu, atau akun yang men-tag kamu sudah memperbarui konten, maka opsi repost bisa hilang karena story tersebut sudah tidak tersedia.

Panduan Meta menjelaskan bahwa repost hanya muncul jika kamu benar‑benar ditandai di dalam story—bukan sekadar disebut di teks atau caption, apalagi lewat DM. Jika tag‑nya tidak tepat (misalnya typo nama pengguna atau akun salah), Instagram tidak akan mengenali kamu sebagai penerima tag, sehingga opsi repost tidak muncul.