Meta Hapus Enkripsi End-to-End di Instagram

JAKARTA – Instagram mengumumkan akan menghapus fitur enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption/E2EE) yang selama ini digunakan. Langkah ini mengejutkan karena Meta kerap membanggakan fitur E2EE pada platform-platformnya seperti WhatsApp dan juga Instagram.

Meta melakukan perubahan ini secara diam-diam, tanpa mengumumkannya melalui siaran pers atau postingan blog, melainkan dengan memperbarui bagian bantuan mereka dengan menyatakan bahwa E2EE tidak akan lagi didukung setelah 8 Mei. Ini tampaknya dilakukan Meta untuk menghindari potensi keributan mengenai penghapusan fitur ini.

Dilansir GSM Arena, menurut keterangan layanan di halaman yang bantuan tersebut, "jika Anda memiliki obrolan yang terpengaruh oleh perubahan ini, Anda akan melihat petunjuk tentang cara mengunduh media atau pesan apa pun yang ingin Anda simpan".

Singkatnya, E2EE memastikan "hanya Anda dan orang-orang yang berkomunikasi dengan Anda yang dapat melihat atau mendengarkan apa yang dikirim, dan tidak ada orang lain, bahkan Meta sekalipun, yang dapat melakukannya", menurut keterangan di Instagram.