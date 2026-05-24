Cara Menonaktifkan Status Aktivitas Instagram Agar Aman Saat Buka DM

JAKARTA - Menjaga privasi saat berselancar di media sosial kini menjadi prioritas bagi banyak pengguna, terutama ketika mengelola pesan langsung atau Direct Message (DM). Salah satu fitur bawaan Instagram yang sering kali membuat pengguna merasa kurang nyaman adalah fitur status aktivitas atau tanda "Online" dan "Sedang Aktif". Ketika fitur ini menyala secara instan, pengguna lain dapat melihat kapan Anda sedang membuka aplikasi, yang sering kali memicu ekspektasi untuk membalas pesan dengan cepat.

Untuk menghadirkan ruang digital yang lebih privat dan aman, Meta selaku induk perusahaan Instagram telah menyediakan opsi bawaan guna menonaktifkan status aktif ini. Berdasarkan panduan resmi Meta serta ulasan dari berbagai kanal teknologi terpercaya, berikut adalah langkah-langkah mudah untuk mematikan status instan tersebut agar Anda bisa membuka DM dengan lebih tenang.

Cara Menonaktifkan Status Aktivitas Instagram

Bagi Anda yang ingin membaca atau membalas pesan tanpa perlu khawatir terlihat sedang online, Anda dapat mengikuti panduan teknis berikut melalui aplikasi Instagram di ponsel:

Buka Profil dan Menu Pengaturan

Buka aplikasi Instagram, lalu ketuk ikon profil Anda di pojok kanan bawah. Setelah masuk ke halaman profil, ketuk ikon tiga garis horizontal (menu) di pojok kanan atas untuk membuka halaman "Pengaturan dan Privasi".

Cari Menu Pesan dan Balasan Cerita

Gulir layar ke bawah hingga Anda menemukan bagian bertuliskan "Bagaimana orang lain dapat berinteraksi dengan Anda". Di dalam kelompok menu tersebut, pilih opsi "Pesan dan Balasan Cerita" (Messages and Story Replies).

Pilih Opsi Tampilkan Status Aktivitas

Di halaman ini, Anda akan melihat beberapa pilihan terkait interaksi pesan. Pilih menu "Tampilkan Status Aktivitas" (Show Activity Status).

Matikan Fitur Status Aktivitas

Secara bawaan (default), tombol geser pada menu ini akan berwarna biru (aktif). Geser tombol tersebut ke arah kiri atau ketuk untuk menonaktifkannya. Setelah dimatikan, indikator titik hijau atau keterangan waktu aktif terakhir Anda tidak akan lagi terlihat oleh pengguna lain.