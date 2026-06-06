Perangi Scam, Meta Hapus 120 Juta Akun Palsu dan Rilis Fitur AI Baru

JAKARTA – Meta resmi mengumumkan peluncuran berbagai fitur baru berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) canggih untuk memerangi penipuan daring (online scam) di Facebook, Instagram, dan Threads. Langkah ini diperkuat melalui investasi berkelanjutan serta kolaborasi erat bersama lembaga penegak hukum dan pelaku industri global.

Melalui pendekatan berlapis, Meta berfokus pada deteksi proaktif untuk menghapus akun palsu sebelum dilaporkan oleh pengguna, serta memperketat pengawasan terhadap tautan palsu (domain impersonation) yang dialirkan ke sistem pertukaran informasi Global Signal Exchange (GSE).

Tindak Puluhan Juta Akun dan Iklan Palsu

Sepanjang periode Januari hingga pertengahan Mei 2026, Meta melakukan pembersihan platform dengan memblokir 26,7 juta iklan scam sebelum sempat muncul di aplikasi. Selain itu, lebih dari 120 juta akun, laman, dan grup di Facebook dan Instagram dihapus karena memalsukan identitas.

Rangkaian Fitur Baru Anti-Penipuan

Untuk melindungi pengguna dari taktik penipu yang terus berkembang, Meta memperkenalkan empat inovasi fitur baru: