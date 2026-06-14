Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Sempat Eror Saat Demo Mahasiswa, Komdigi Pastikan Gangguan META Terjadi Secara Global

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |06:20 WIB
Instagram Sempat Eror Saat Demo Mahasiswa, Komdigi Pastikan Gangguan META Terjadi Secara Global
Demo mahasiswa di Bundaran HI. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan gangguan yang sempat terjadi pada Instagram dan sejumlah platform media sosial lainnya pada Jumat (12/6) bukan hanya dialami pengguna di Indonesia. Gangguan tersebut merupakan masalah pada sistem layanan META yang terjadi secara global.

Sebelumnya, eror yang terjadi bertepatan dengan aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah itu sempat memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Namun, Komdigi menegaskan gangguan tersebut juga dirasakan pengguna di berbagai negara.

"Layanan Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang mengalami gangguan pada 12 Juni 2026 tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga oleh pengguna di berbagai negara," tulis akun Instagram resmi Komdigi @komdigi, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Komdigi, gangguan terjadi pada sistem layanan META sehingga berdampak pada akses platform secara bersamaan di sejumlah wilayah.

"Gangguan tersebut terjadi pada sistem layanan META secara global sehingga berdampak pada akses platform di sejumlah wilayah secara bersamaan," sambung keterangan itu.

Untuk memperkuat penjelasan tersebut, Komdigi turut mengutip pernyataan Juru Bicara META Global, Andy Stone, yang disampaikan saat gangguan berlangsung. META mengakui adanya kendala akses yang dialami sebagian pengguna dan menyatakan tengah melakukan penanganan.

"Kami menyadari saat ini sebagian pengguna sedang mengalami kendala dalam mengakses layanan kami. Kami sedang menanganinya," tulis Andy Stone sebagaimana dikutip Komdigi.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3224024//viral-6YTZ_large.jpg
Ancaman Semakin Tinggi, Keamanan Siber Indonesia Semakin Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/16/3223942//ilustrasi-r7Mg_large.jpg
Meta Diperintahkan Izinkan Akses Gratis Chatbot AI Pihak Ketiga ke WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/16/3223036//ilustrasi-8Dze_large.jpg
Perangi Scam, Meta Hapus 120 Juta Akun Palsu dan Rilis Fitur AI Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/482/3221993//bahaya_doom_scrolling-3FdV_large.jpg
Bahaya Doom Scrolling sebelum Tidur, Ini Penjelasan Menkes Budi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/16/3221358//facebook_instagram_dan_whatsapp_luncurkan_layanan_berbayar-oNuD_large.jpg
Meta Luncurkan Langganan Facebook, Instagram, dan WhatsApp: Ini Harga dan Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/33/3221063//jun_ji_hyun-UK1J_large.jpg
Alasan Jun Ji Hyun Ogah Punya Akun Medsos: Aku Takut Bikin Kesalahan 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement