Instagram Sempat Eror Saat Demo Mahasiswa, Komdigi Pastikan Gangguan META Terjadi Secara Global

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan gangguan yang sempat terjadi pada Instagram dan sejumlah platform media sosial lainnya pada Jumat (12/6) bukan hanya dialami pengguna di Indonesia. Gangguan tersebut merupakan masalah pada sistem layanan META yang terjadi secara global.

Sebelumnya, eror yang terjadi bertepatan dengan aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah itu sempat memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Namun, Komdigi menegaskan gangguan tersebut juga dirasakan pengguna di berbagai negara.

"Layanan Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang mengalami gangguan pada 12 Juni 2026 tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga oleh pengguna di berbagai negara," tulis akun Instagram resmi Komdigi @komdigi, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Komdigi, gangguan terjadi pada sistem layanan META sehingga berdampak pada akses platform secara bersamaan di sejumlah wilayah.

"Gangguan tersebut terjadi pada sistem layanan META secara global sehingga berdampak pada akses platform di sejumlah wilayah secara bersamaan," sambung keterangan itu.

Untuk memperkuat penjelasan tersebut, Komdigi turut mengutip pernyataan Juru Bicara META Global, Andy Stone, yang disampaikan saat gangguan berlangsung. META mengakui adanya kendala akses yang dialami sebagian pengguna dan menyatakan tengah melakukan penanganan.

"Kami menyadari saat ini sebagian pengguna sedang mengalami kendala dalam mengakses layanan kami. Kami sedang menanganinya," tulis Andy Stone sebagaimana dikutip Komdigi.

(Rahman Asmardika)