Update WhatsApp Hadirkan 4 Fitur Baru, Bikin Akun Kini Bisa Langsung dari iPad

JAKARTA - WhatsApp meluncurkan empat fitur baru untuk penggunanya, dengan pembaruan yang sangat besar terutama bagi pengguna iPad.

Dengan pembaruan ini, Anda dapat membuat akun WhatsApp langsung di iPad tanpa harus terlebih dahulu menghubungkannya ke ponsel. Anda dapat mendaftar langsung di iPad, mengatur akun, dan mulai menggunakannya tanpa perlu ponsel. Hal ini menghadirkan peningkatan besar pada kemudahan penggunaan aplikasi di iPad sejak diluncurkan tahun lalu.

Dilansir GSM Arena, WhatsApp juga telah memperbarui pengalaman penggunaan di dalam mobil. Kini, Apple CarPlay dan Android Auto dapat mendengarkan serta membalas pesan, melakukan panggilan, melihat riwayat panggilan, dan menghubungi kontak favorit secara bebas genggam (hands-free) langsung dari layar mobil.

Fungsionalitas dokumen PDF juga telah ditingkatkan; kini, berkas PDF dapat dibuka langsung di aplikasi WhatsApp tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Anda juga dapat melakukan pengeditan dasar seperti menyorot (highlight) dan memberi anotasi pada bagian tertentu.

Terakhir, Anda juga dapat membagikan musik yang sedang Anda dengarkan sebagai Status WhatsApp. Jika Anda pengguna Apple Music atau Spotify, Anda dapat membagikan lagu yang sedang diputar ke status melalui layar berbagi (share screen) dari masing-masing platform.

Fitur-fitur ini saat ini sedang diluncurkan secara bertahap ke seluruh pengguna.

(Rahman Asmardika)