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Cara Pakai Satu Nomor WhatsApp di Dua HP Tanpa Ribet

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |17:28 WIB
Cara Pakai Satu Nomor WhatsApp di Dua HP Tanpa Ribet
Ilustrasi.
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JAKARTA — Aplikasi perpesanan WhatsApp kini memungkinkan satu nomor digunakan di dua ponsel atau HP secara bersamaan. Fitur ini memudahkan pengguna yang memiliki dua perangkat untuk mengakses akun tanpa perlu membuat akun tambahan.

Hal ini bisa dilakukan tanpa ribet dengan memanfaatkan fitur resmi dari WhatsApp yang dikenal dengan sebutan Companion Mode atau Mode Pendamping.

Melalui fitur ini, satu akun WhatsApp utama dapat disambungkan ke beberapa perangkat tambahan seperti HP, tablet, maupun komputer. Nantinya, seluruh aktivitas yang ada pada WhatsApp di perangkat utama akan tersinkronisasi secara otomatis pada perangkat tambahan, seperti panggilan, pesan masuk, hingga status.

Berikut langkah-langkah menggunakan satu nomor WhatsApp di dua HP sekaligus:

1. Tahap Pertama: Buka Aplikasi WhatsApp di Perangkat Kedua untuk Mendapatkan Kode QR

  • Langkah pertama, unduh aplikasi WhatsApp pada perangkat kedua yang akan dihubungkan. Pastikan aplikasi WhatsApp di kedua perangkat sudah diperbarui ke versi terbaru.
  • Langkah kedua, buka aplikasi WhatsApp di perangkat kedua, kemudian pada layar awal klik menu "Setuju dan Lanjutkan".
  • Pada tahap ini, pengguna tidak perlu memasukkan nomor telepon. Masih di layar yang sama, klik ikon titik tiga yang berada di pojok kanan atas.
  • Pilih opsi "Tautkan sebagai perangkat pendamping". Setelah diklik, kode QR akan otomatis muncul di layar perangkat kedua untuk dipindai oleh perangkat utama.

2. Tahap Kedua: Buka Aplikasi WhatsApp di Perangkat Utama untuk Memindai Kode QR

  • Setelah tampilan kode QR terlihat di layar perangkat kedua, buka aplikasi WhatsApp di perangkat utama.
  • Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih menu "Perangkat tertaut".
  • Kemudian, klik tombol "Tautkan perangkat" yang berwarna hijau.
  • Layar kamera scanner akan terbuka secara otomatis. Arahkan kamera HP utama ke kode QR yang tertera pada layar perangkat kedua.
  • Tunggu proses pemindaian dan sinkronisasi berlangsung. Jika berhasil, perangkat kedua secara otomatis akan masuk ke akun WhatsApp yang sama. Seluruh riwayat pesan, panggilan, hingga media foto maupun video akan tersinkronisasi.
     

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