WhatsApp Uji Coba Fitur Penjadwalan Pesan Baru, Ini Fungsinya

JAKARTA - WhatsApp tengah menguji coba fitur penjadwalan pesan yang telah tersedia bagi sejumlah pengguna terbatas yang tergabung dalam program beta WhatsApp di Google Play Store untuk Android. Uji coba ini dilaporkan menyusul kebar bahwa WhatsApp mengembangkan gitur ini selama berbulan-bulan.

Seperti namanya, fitur ini memungkinkan Anda menjadwalkan pesan agar terkirim pada tanggal dan waktu tertentu. Fitur ini dapat digunakan baik untuk percakapan pribadi maupun grup. Pesan yang Anda jadwalkan akan terkirim pada waktu yang telah ditentukan, bahkan jika perangkat Anda sedang dalam keadaan offline saat itu.

Dilansir GSM Arena, saat ini, penjadwalan pesan mendukung format teks, tautan, foto, dan video, meskipun Anda hanya dapat menjadwalkan satu gambar atau video per pesan untuk saat ini. Pesan yang dijadwalkan dilindungi oleh enkripsi *end-to-end*, sama seperti pesan lainnya di WhatsApp. Semoga fitur ini segera diluncurkan untuk seluruh pengguna.

Setelah mendapatkannya, Anda dapat menjadwalkan pesan dengan menekan dan menahan tombol kirim di dalam ruang obrolan. Tindakan ini akan memunculkan antarmuka tempat Anda bisa memilih waktu pengiriman pesan. Waktu paling awal untuk menjadwalkan pesan adalah 10 menit dari sekarang, namun Anda juga bisa menjadwalkannya hingga dua minggu ke depan jika diinginkan.

Setelah pesan dijadwalkan, pesan tersebut akan muncul di bagian khusus pada layar info obrolan. Anda dapat melihat, mengelola, dan menghapus pesan terjadwal tersebut kapan saja sebelum pesan itu dikirim. Tentu saja, penerima tidak akan mengetahui bahwa Anda telah menjadwalkan pesan untuk mereka, ataupun jika Anda menghapusnya sebelum pesan tersebut terkirim.

Untuk grup, WhatsApp akan mengirimkan pesan terjadwal kepada anggota yang tergabung dalam grup saat pesan tersebut dijadwalkan oleh pengirim. Jadi, jika seseorang bergabung dengan grup di antara waktu penjadwalan dan pengiriman pesan, mereka tidak akan menerima pesan tersebut.

(Rahman Asmardika)