Cara Mudah Mengetahui Password WiFi yang Sudah Terhubung Ke HP

JAKARTA - Cara mudah mengetahui password Wi-Fi yang sudah terhubung ke HP menarik untuk diulas. Password Wi-Fi biasanya hanya diketik saat pertama kali ingin menyambungkan koneksi ke HP. Setelah itu, HP akan tersambung sendiri, sehingga pengguna kerap kali merasa tidak perlu mengingat kata sandinya lagi. Lalu, masalah baru terasa ketika perangkat lain ingin ikut tersambung ke Wi-Fi. Password yang sudah lama tidak diketik pun sulit diingat kembali. Padahal, jalan pintasnya ada di HP yang sudah tersambung itu.

Lantas, bagaimana cara mengetahui password Wi-Fi yang sudah terhubung ke HP dengan mudah? Melansir dari laman milik Telkom University, cara melihat password Wi-Fi di HP berbeda pada setiap sistem operasi. Langkah-langkahnya dapat dilihat sebagai berikut.

1. Cara Mudah Mengetahui Password Wi-Fi di Android

Pengguna Android bisa melihat password Wi-Fi dengan mudah jika perangkatnya memakai Android 10 atau versi yang lebih baru. Pada versi tersebut, fitur berbagi koneksi Wi-Fi sudah tersedia sehingga pengguna tidak perlu memasang aplikasi tambahan.

Buka Pengaturan di HP Android. Pilih menu Jaringan & Internet atau Koneksi, sesuai model perangkat. Masuk ke menu Wi-Fi. Daftar jaringan yang sudah terhubung akan muncul di sana. Pilih jaringan yang ingin dilihat password-nya, lalu ketuk Bagikan. Perangkat mungkin meminta verifikasi lewat PIN atau sidik jari. Setelah itu, kode QR (QR code) dan password Wi-Fi akan muncul di bagian bawah layar. Pengguna bisa melihat sekaligus membagikannya.

Cara ini tidak tersedia di bawah Android versi 10. Sebagai alternatif, pengguna dapat memakai aplikasi pihak ketiga seperti WiFi Password Viewer. Namun, aplikasi tersebut membutuhkan akses root.

2. Cara Mudah Mengetahui Password Wi-Fi di iPhone

Berbeda dengan Android, iPhone tidak memberi akses langsung untuk melihat password Wi-Fi pada semua versi iOS. Cara ini hanya bisa dilakukan di iPhone dengan iOS 16 atau yang lebih baru.