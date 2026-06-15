Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

2 Cara Gampang Melihat Siapa Saja yang Pakai Wi-Fi Melalui HP

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |13:06 WIB
2 Cara Gampang Melihat Siapa Saja yang Pakai Wi-Fi Melalui HP
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Memiliki jaringan Wi-Fi pribadi di rumah memang sangat nyaman, tetapi koneksi internet yang tiba-tiba melambat sering kali menjadi masalah. Selain karena gangguan dari penyedia layanan internet (ISP), penurunan kecepatan ini bisa disebabkan oleh adanya pengguna gelap atau "pencuri" Wi-Fi yang terhubung tanpa izin. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda tidak perlu repot membuka laptop atau komputer. Hanya dengan menggunakan ponsel atau HP, Anda bisa mendeteksi siapa saja yang sedang menumpang di jaringan internet Anda.

Mengetahui perangkat yang terhubung sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi dan stabilitas kecepatan internet. Berikut adalah dua cara mudah melihat siapa saja yang menggunakan Wi-Fi rumah Anda langsung dari ponsel dengan aman dan akurat.

1. Melalui Halaman Admin Router (Tanpa Aplikasi Tambahan)

Cara pertama yang paling akurat adalah dengan masuk langsung ke sistem pusat kontrol router Wi-Fi Anda melalui browser di HP (seperti Google Chrome atau Safari). Setiap perangkat yang terhubung pasti akan tercatat secara real-time di dalam sistem ini.

Sambungkan HP ke Wi-Fi: Pastikan ponsel Anda sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi yang ingin diperiksa.

  • Buka Browser dan Masukkan IP Address: Ketik alamat IP router Anda pada kolom pencarian. Alamat IP yang paling sering digunakan oleh penyedia internet di Indonesia (seperti Indihome atau Biznet) adalah 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Anda juga bisa memeriksa alamat pastinya di stiker yang tertempel di bagian bawah fisik router.
  • Login ke Akun Admin: Masukkan username dan password admin Anda. Jika belum pernah diubah, biasanya kombinasi standarnya adalah admin dan admin, atau user dan user.
  • Cari Menu Device List: Setelah berhasil masuk ke halaman Dasbor, cari menu yang bernama Device List, Client List, DHCP Client List, atau Connected Devices. Di menu tersebut, Anda akan melihat daftar lengkap nama perangkat (HP, laptop, atau Smart TV) beserta alamat MAC (MAC Address) yang sedang menggunakan Wi-Fi Anda.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/16/3220629//ilustrasi-F2BP_large.jpg
Cara Mudah dan Aman Blokir Situs Judi di HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/16/3218664//ilustrasi-jHeV_large.jpg
4 Strategi Jitu Bikin Hook Video Biar Nggak Diskip Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/16/3217995//duckduckgo-86vS_large.jpg
Cara Setting dan Pakai Proxy Free CroxyProxy DuckDuckGo di Google Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/16/3216341//ilustrasi-dmzT_large.jpg
Cara Mudah Cek HP Support eSIM atau Tidak Lengkap dengan Cara Aktivasi eSIM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/16/3215436//ilustrasi-anyd_large.jpg
Fitur dan Cara Pengaturan yang Perlu Diubah Agar Internet di Android Makin Ngebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/16/3215391//ilustrasi-vDES_large.jpg
Cara Melacak HP Android yang Hilang Menggunakan Akun Gmail
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement