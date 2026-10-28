Cara Mengatasi iPhone yang Tidak Bisa Membaca Sim Card

JAKARTA — Cara mengatasi iPhone yang tidak bisa membaca SIM card perlu diketahui oleh para pengguna iPhone. Slot SIM card iPhone yang tiba-tiba tidak terbaca kerap menjadi persoalan yang mengganggu. Perangkat yang semestinya berfungsi sebagai alat komunikasi utama itu mendadak tidak dapat digunakan untuk menelepon maupun mengakses data seluler, yang ditandai dengan munculnya pesan “Tidak Ada SIM” atau “Kartu SIM Tidak Sah” di layar.

Persoalan ini kerap muncul pada saat yang kurang tepat, misalnya ketika pengguna harus menghubungi rekan kerja atau membutuhkan koneksi internet untuk mencari alamat. Tidak sedikit pengguna yang panik dan menduga perangkatnya mengalami kerusakan serius. Padahal, dalam banyak kasus, penyebabnya hanyalah gangguan ringan yang bisa diatasi sendiri dengan langkah yang tepat.

Berikut adalah cara mengatasi kartu SIM tidak terbaca di iPhone, sebagaimana dikutip dari laman resmi Apple Support, Rabu (28/10/2026):

Pastikan Paket Aktif: Pastikan Anda memiliki paket layanan aktif dengan operator seluler Anda. Periksa Kunci Operator (Carrier Lock): iPhone yang dikunci untuk operator tertentu hanya dapat digunakan dengan operator tersebut. Untuk memeriksa apakah iPhone Anda terkunci atau tidak:

Buka aplikasi Pengaturan.

Pilih Umum, lalu ketuk Mengenai.

Periksa pada bagian Kunci Operator. Jika tertulis "Tidak ada pembatasan SIM", berarti iPhone Anda dapat menggunakan semua operator.

Mulai Ulang (Restart) iPhone: Matikan perangkat beberapa saat, lalu nyalakan kembali. Periksa Pembaruan Pengaturan Operator:

Buka aplikasi Pengaturan.

Pilih Umum, lalu ketuk Mengenai.

Jika pembaruan pengaturan operator tersedia, Anda akan melihat petunjuk untuk memilih OK atau Perbarui.