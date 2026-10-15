Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Membersihkan Cache dan Cookie di iPhone Tanpa Hapus Data

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |11:10 WIB
Cara Mudah Membersihkan Cache dan Cookie di iPhone Tanpa Hapus Data
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah membersihkan cache dan cookie di iPhone. Performa iPhone yang mendadak melambat kerap membuat pengguna bertanya-tanya. Aplikasi sering macet, bahkan notifikasi penyimpanan penuh muncul padahal tidak ada foto maupun video baru yang disimpan.

Salah satu penyebab utamanya adalah tumpukan cache, yakni data sementara yang disimpan aplikasi dan situs web agar proses pemuatan lebih cepat ketika dibuka kembali. Namun, bila dibiarkan menumpuk dalam waktu lama, berkas-berkas ini justru menyita ruang penyimpanan dan menurunkan kinerja sistem secara signifikan.

Sayangnya, iPhone tidak menyediakan fitur tunggal untuk membersihkan seluruh cache aplikasi sekaligus. Pengguna harus membersihkannya secara manual, satu per satu pada setiap aplikasi. Lantas, bagaimana cara mudah membersihkan cache dan cookie di iPhone? Simak selengkapnya!

Cara Membersihkan Cache dan Cookie di iPhone

Dilansir dari laman resmi Support Apple, pengguna dapat membersihkan cache di iPhone dengan menghapus riwayat penelusuran dan data situs web melalui Safari. Langkah ini akan menghapus daftar situs yang pernah dikunjungi serta riwayat pencarian. Cookie beserta izin yang pernah diberikan kepada situs, seperti akses lokasi atau pengiriman notifikasi, juga ikut terhapus.

Perlu diketahui, menghapus riwayat di Safari tidak memengaruhi riwayat yang tersimpan terpisah oleh masing-masing situs web, maupun riwayat penelusuran di aplikasi lain.

Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka aplikasi Safari di iPhone.
  • Tergantung tata letak yang digunakan, buka halaman mulai atau menu tab. Jika tata letak tab berada di bagian bawah atau atas layar, ketuk ikon yang tersedia di sana. Pengguna dapat mengubah tata letak tab melalui panduan resmi Apple.
  • Ketuk ikon riwayat.
  • Pilih opsi Bersihkan Riwayat.
  • Tentukan rentang waktu riwayat yang ingin dihapus pada bagian Bersihkan Jangka Waktu.
  • Ketuk Bersihkan Riwayat untuk mengonfirmasi.

Bagi pengguna yang telah menyiapkan profil Safari, riwayat dapat dihapus hanya pada profil tertentu atau pada seluruh profil sekaligus.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cookies Cache Tips dan Trik iPhone
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/16/3246681//ilustrasi-mGil_large.jpg
Cara Mudah Screenshot di Komputer via Windows dan Mac
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/16/3246239//ilustrasi-pHkW_large.jpg
Cara Mudah Menyembunyikan Notifikasi Whatsapp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/16/3241215//iphone_18_pro_dan_pro_max-zvFS_large.jpg
iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur, Bawa Chip Lebih Kencang dan Kamera Aperture Variabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/16/3241191//iphone_duo-rfg5_large.jpg
iPhone Duo Resmi Meluncur, Ponsel Lipat Perdana Apple Ditenagai Chip A20 Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/16/3240498//perkiraan_design_iphone_ultra-f9w2_large.jpg
Prediksi Spesifikasi dan Harga iPhone Lipat Pertama Apple, Kemungkinan Tembus Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/16/3237320//ilustrasi-gQ1C_large.jpg
Laptop Cepat Panas Padahal Tak Dipakai Gaming? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement