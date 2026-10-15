Cara Mudah Membersihkan Cache dan Cookie di iPhone Tanpa Hapus Data

JAKARTA - Cara mudah membersihkan cache dan cookie di iPhone. Performa iPhone yang mendadak melambat kerap membuat pengguna bertanya-tanya. Aplikasi sering macet, bahkan notifikasi penyimpanan penuh muncul padahal tidak ada foto maupun video baru yang disimpan.

Salah satu penyebab utamanya adalah tumpukan cache, yakni data sementara yang disimpan aplikasi dan situs web agar proses pemuatan lebih cepat ketika dibuka kembali. Namun, bila dibiarkan menumpuk dalam waktu lama, berkas-berkas ini justru menyita ruang penyimpanan dan menurunkan kinerja sistem secara signifikan.

Sayangnya, iPhone tidak menyediakan fitur tunggal untuk membersihkan seluruh cache aplikasi sekaligus. Pengguna harus membersihkannya secara manual, satu per satu pada setiap aplikasi. Lantas, bagaimana cara mudah membersihkan cache dan cookie di iPhone? Simak selengkapnya!

Cara Membersihkan Cache dan Cookie di iPhone

Dilansir dari laman resmi Support Apple, pengguna dapat membersihkan cache di iPhone dengan menghapus riwayat penelusuran dan data situs web melalui Safari. Langkah ini akan menghapus daftar situs yang pernah dikunjungi serta riwayat pencarian. Cookie beserta izin yang pernah diberikan kepada situs, seperti akses lokasi atau pengiriman notifikasi, juga ikut terhapus.

Perlu diketahui, menghapus riwayat di Safari tidak memengaruhi riwayat yang tersimpan terpisah oleh masing-masing situs web, maupun riwayat penelusuran di aplikasi lain.

Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi Safari di iPhone.

Tergantung tata letak yang digunakan, buka halaman mulai atau menu tab. Jika tata letak tab berada di bagian bawah atau atas layar, ketuk ikon yang tersedia di sana. Pengguna dapat mengubah tata letak tab melalui panduan resmi Apple.

Ketuk ikon riwayat.

Pilih opsi Bersihkan Riwayat.

Tentukan rentang waktu riwayat yang ingin dihapus pada bagian Bersihkan Jangka Waktu.

Ketuk Bersihkan Riwayat untuk mengonfirmasi.

Bagi pengguna yang telah menyiapkan profil Safari, riwayat dapat dihapus hanya pada profil tertentu atau pada seluruh profil sekaligus.