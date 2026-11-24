Ini Cara Menghentikan SMS Spam Iklan Pinjol di iPhone

JAKARTA - Pengguna iPhone mungkin pernah menerima pesan singkat (SMS) spam dari layanan pinjaman online (pinjol) yang dikirim berulang kali. Pesan semacam ini tentu mengganggu, setidaknya karena dua hal.

Pertama, isinya belum tentu dibutuhkan oleh penerimanya. Kedua, pesan tersebut sering berasal dari nomor tidak dikenal milik pinjol ilegal, sehingga berpotensi membahayakan keamanan data dan keuangan pengguna. Namun, pengguna tidak perlu cemas, sebab ada cara untuk mengatasi SMS spam pinjol di iPhone.

Sebenarnya ada langkah yang bisa dilakukan untuk memblokir SMS pinjol di iPhone. Lantas, bagaimana cara menghentikan SMS spam iklan pinjol tersebut? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Cara Menghentikan SMS Spam Pinjol di iPhone

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penawaran pinjaman online lewat SMS atau WhatsApp, karena penawaran tersebut termasuk pinjol ilegal. Masyarakat diminta tidak menanggapi pesan tersebut, termasuk dengan mengeklik tautan atau menghubungi kontak yang tertera. OJK juga meminta masyarakat hanya memakai pinjaman online yang terdaftar dan berizin, serta mengecek legalitasnya ke Kontak OJK 157 atau WhatsApp 081157157157.

Agar pesan-pesan tersebut tidak terus mengganggu, pengguna iPhone sebenarnya dapat menghentikannya dengan cukup mudah. Ada dua metode yang dapat dipilih: memblokir nomor pengirim secara manual, atau mengaktifkan fitur penyaringan otomatis untuk SMS spam. Berikut penjelasan masing-masing.

A. Memblokir Nomor Pinjol

Menurut panduan Apple Support, metode ini cocok jika spam datang dari satu nomor tertentu. Langkahnya: