Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah dan Aman Mengaktifkan Hotspot iPhone

Niken Wulandari , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |17:53 WIB
Cara Mudah dan Aman Mengaktifkan Hotspot iPhone
llustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah dan aman mengaktifkan hotspot iPhone penting diketahui oleh pengguna yang sering membutuhkan internet saat bepergian. Tidak semua tempat menyediakan Wi-Fi yang stabil, sehingga koneksi dari ponsel sering menjadi pilihan utama. Melalui fitur hotspot, iPhone bisa membagikan kuota internetnya ke laptop, tablet, atau ponsel lain.

Lantas, bagaimana cara mengaktifkan hotspot di iPhone?

1. Cara Mengaktifkan Hotspot Melalui Menu Pengaturan

Hotspot iPhone memakai data seluler untuk membuat jaringan Wi-Fi sementara yang bisa dipakai perangkat lain. Dilansir dari laman Support Apple, fitur ini dapat diaktifkan langsung dari menu Pengaturan hanya dalam beberapa langkah seperti berikut:

  • Buka menu Pengaturan.
  • Pilih menu Seluler yang ada di daftar pengaturan.
  • Ketuk Hotspot Pribadi untuk masuk ke pengaturan hotspot.
  • Ketuk tombol di sisi kanan layar untuk mengaktifkan hotspot.
  • Setelah aktif, iPhone sudah bisa membagikan koneksi internetnya ke perangkat lain.

2. Cara Mengaktifkan Hotspot Melalui Bluetooth

Hotspot iPhone juga bisa dibagikan lewat sambungan Bluetooth. Berikut langkah yang bisa kamu ikuti:

  • Nyalakan Bluetooth di iPhone.
  • Buka Pengaturan, pilih Seluler, lalu ketuk Hotspot Pribadi. Jika menu Seluler tidak ada, langsung ketuk Hotspot Pribadi di halaman Pengaturan utama.
  • Ketuk Perizinan Akses, lalu aktifkan opsi Bluetooth.
  • Setelah hotspot aktif, sambungkan Bluetooth ke perangkat lain agar bisa memakai internet dari iPhone.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/16/3248400//iphone_18_pro_dan_pro_max_hadir_di_indonesia-XegZ_large.jpg
iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/16/3248009//ilustrasi-G6mO_large.jpg
Cara Mudah Membersihkan Cache dan Cookie di iPhone Tanpa Hapus Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244530//karhutla-Icbf_large.jpg
Hotspot Karhutla Melonjak Jadi 331 Titik, Kalsel dan Sumsel Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/16/3241215//iphone_18_pro_dan_pro_max-zvFS_large.jpg
iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur, Bawa Chip Lebih Kencang dan Kamera Aperture Variabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/16/3241191//iphone_duo-rfg5_large.jpg
iPhone Duo Resmi Meluncur, Ponsel Lipat Perdana Apple Ditenagai Chip A20 Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/16/3240498//perkiraan_design_iphone_ultra-f9w2_large.jpg
Prediksi Spesifikasi dan Harga iPhone Lipat Pertama Apple, Kemungkinan Tembus Rp50 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement