JAKARTA - Cara mudah dan aman mengaktifkan hotspot iPhone penting diketahui oleh pengguna yang sering membutuhkan internet saat bepergian. Tidak semua tempat menyediakan Wi-Fi yang stabil, sehingga koneksi dari ponsel sering menjadi pilihan utama. Melalui fitur hotspot, iPhone bisa membagikan kuota internetnya ke laptop, tablet, atau ponsel lain.
Lantas, bagaimana cara mengaktifkan hotspot di iPhone?
1. Cara Mengaktifkan Hotspot Melalui Menu Pengaturan
Hotspot iPhone memakai data seluler untuk membuat jaringan Wi-Fi sementara yang bisa dipakai perangkat lain. Dilansir dari laman Support Apple, fitur ini dapat diaktifkan langsung dari menu Pengaturan hanya dalam beberapa langkah seperti berikut: