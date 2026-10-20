Cara Mudah dan Aman Mengaktifkan Hotspot iPhone

JAKARTA - Cara mudah dan aman mengaktifkan hotspot iPhone penting diketahui oleh pengguna yang sering membutuhkan internet saat bepergian. Tidak semua tempat menyediakan Wi-Fi yang stabil, sehingga koneksi dari ponsel sering menjadi pilihan utama. Melalui fitur hotspot, iPhone bisa membagikan kuota internetnya ke laptop, tablet, atau ponsel lain.

Lantas, bagaimana cara mengaktifkan hotspot di iPhone?

1. Cara Mengaktifkan Hotspot Melalui Menu Pengaturan

Hotspot iPhone memakai data seluler untuk membuat jaringan Wi-Fi sementara yang bisa dipakai perangkat lain. Dilansir dari laman Support Apple, fitur ini dapat diaktifkan langsung dari menu Pengaturan hanya dalam beberapa langkah seperti berikut:

Buka menu Pengaturan.

Pilih menu Seluler yang ada di daftar pengaturan.

Ketuk Hotspot Pribadi untuk masuk ke pengaturan hotspot.

Ketuk tombol di sisi kanan layar untuk mengaktifkan hotspot.

Setelah aktif, iPhone sudah bisa membagikan koneksi internetnya ke perangkat lain.

2. Cara Mengaktifkan Hotspot Melalui Bluetooth

Hotspot iPhone juga bisa dibagikan lewat sambungan Bluetooth. Berikut langkah yang bisa kamu ikuti: