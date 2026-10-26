JAKARTA — Tiga cara mudah reset iPhone yang terkunci patut diketahui setiap pengguna iPhone. Kesalahan memasukkan kode sandi berulang kali atau lupa kode sandi membuat iPhone tidak tersedia dan tidak bisa dipakai.
Lantas, bagaimana cara mereset iPhone yang terkunci agar bisa kembali digunakan?
Menurut Apple Support, cara ini bisa dipakai pada iPhone dengan iOS 15.2 ke atas dengan syarat fitur Find My sudah aktif sebelumnya, iPhone tersambung ke jaringan seluler atau Wi-Fi, dan kamu masih ingat Apple Account beserta kata sandinya. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:
Masukkan kode sandi di layar kunci sampai muncul layar "iPhone Tidak Tersedia".
Pada iOS 15.2 dan iOS 16, opsi yang muncul bernama "Hapus iPhone". Jika tombol-tombol tersebut tidak muncul, gunakan cara kedua atau ketiga.
Cara ini cocok jika iPhone sudah terhubung ke iCloud dan fitur Find My aktif. Kamu bisa memakai komputer atau perangkat lain dengan cara sebagai berikut:
Proses ini menghapus data sekaligus kode sandi layar kunci. Setelah itu, atur ulang iPhone seperti perangkat baru.