3 Cara Mudah Reset iPhone yang Terkunci

JAKARTA — Tiga cara mudah reset iPhone yang terkunci patut diketahui setiap pengguna iPhone. Kesalahan memasukkan kode sandi berulang kali atau lupa kode sandi membuat iPhone tidak tersedia dan tidak bisa dipakai.

Lantas, bagaimana cara mereset iPhone yang terkunci agar bisa kembali digunakan?

1. Reset Langsung lewat iPhone

Menurut Apple Support, cara ini bisa dipakai pada iPhone dengan iOS 15.2 ke atas dengan syarat fitur Find My sudah aktif sebelumnya, iPhone tersambung ke jaringan seluler atau Wi-Fi, dan kamu masih ingat Apple Account beserta kata sandinya. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

Masukkan kode sandi di layar kunci sampai muncul layar "iPhone Tidak Tersedia".

Ketuk "Lupa Kode Sandi".

Di layar Kunci Keamanan, ketuk "Mulai Reset iPhone".

Masukkan kata sandi Apple Account untuk keluar dari akun di iPhone.

Ketuk "Hapus iPhone" untuk menghapus seluruh data dan pengaturan.

Setelah iPhone menyala ulang, ikuti petunjuk di layar, pulihkan data dari cadangan jika ada, lalu buat kode sandi baru.

Pada iOS 15.2 dan iOS 16, opsi yang muncul bernama "Hapus iPhone". Jika tombol-tombol tersebut tidak muncul, gunakan cara kedua atau ketiga.

2. Reset Jarak Jauh lewat iCloud

Cara ini cocok jika iPhone sudah terhubung ke iCloud dan fitur Find My aktif. Kamu bisa memakai komputer atau perangkat lain dengan cara sebagai berikut:

Buka iCloud.com, lalu masuk dengan Apple Account yang dipakai di iPhone.

Buka halaman Find My dan pilih "Semua Perangkat".

Pilih iPhone yang terkunci dari daftar perangkat.

Klik "Hapus iPhone".

Proses ini menghapus data sekaligus kode sandi layar kunci. Setelah itu, atur ulang iPhone seperti perangkat baru.