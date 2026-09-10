iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur, Bawa Chip Lebih Kencang dan Kamera Aperture Variabel

JAKARTA — iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max resmi diluncurkan pada 9 September dengan tampilan desain yang sangat mirip dengan pendahulunya. Meski begitu, Apple menghadirkan sejumlah peningkatan baru pada perangkat keras, termasuk cip A20 Pro, baterai berkapasitas lebih besar, serta kamera utama dengan aperture variabel.

iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max diluncurkan dalam empat pilihan warna, yaitu burgundy sebagai hero color, bersama dengan glacier (biru), hitam, dan perak.

Model Pro terbaru ini menggunakan panel LTPO Super Retina XDR OLED berukuran 6,3 inci dan 6,9 inci yang sama, dengan resolusi, refresh rate, dan tingkat kecerahan yang identik dengan model sebelumnya. Pembaruannya terletak pada Dynamic Island yang lebih ramping, yang memungkinkan pengguna menampilkan hingga tiga aktivitas langsung (live activities) secara bersamaan.

Pada dapur pacu, Apple menyematkan cip A20 Pro 2nm, yang memiliki tambahan satu inti CPU, satu inti GPU baru, serta neural engine kedua dibandingkan dengan A19 Pro. GPU 7-inti dari A20 Pro diklaim mampu memberikan pemrosesan grafis 40% lebih cepat dibandingkan cip A19 Pro. Cip ini juga menghadirkan akselerator saraf yang telah diperbarui, dengan dua neural engine yang masing-masing memiliki 32 inti. Apple juga mengunggulkan peningkatan bandwidth memori sebesar 50%.

Apple juga memperbarui sistem manajemen termalnya dengan vapor chamber generasi terbaru yang memiliki luas permukaan tiga kali lipat dibandingkan komponen serupa pada iPhone 17 Pro. Apple juga mengunggulkan desain kemasan silikon yang diperbarui — terinspirasi oleh cip seri-M — yang menghubungkan silikon dan cip memori secara langsung ke vapor chamber demi pembuangan panas yang lebih efisien.