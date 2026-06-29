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Laporan Ungkap Tanggal Rilis iPhone 18 dan Ultra, Harga Diyakini Akan Naik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |17:05 WIB
Laporan Ungkap Tanggal Rilis iPhone 18 dan Ultra, Harga Diyakini Akan Naik
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JAKARTA - Sebuah laporan baru memperkirakan bahwa Apple kemungkinan besar akan menggelar acara peluncuran lini iPhone berikutnya pada minggu kedua bulan September. Lini iPhone masa depan yang akan diluncurkan tersebut diyakini bakal menyertakan varian iPhone lipat pertama Apple—yang dikabarkan akan disebut iPhone Ultra—bersamaan dengan peluncuran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.

Dilansir GSM Arena, informasi ini berasal dari Mark Gurman dari Bloomberg. Ia menyebutkan bahwa Apple diperkirakan bakal mengikuti jadwal peluncuran rutin tahunannya, yaitu merilis jajaran iPhone baru pada hari Selasa atau Rabu pertama setelah Hari Buruh (Labor Day) yang diperingati di Amerika Serikat (AS) setiap awal September.

Berdasarkan tradisi jadwal tersebut, Gurman meyakini bahwa Apple kemungkinan besar akan meluncurkan jajaran iPhone 18 Pro dan iPhone lipat Ultra pada tanggal 8 September. Namun, tanggal 9 September juga tetap menjadi kemungkinan kuat karena jatuh tidak lama setelah libur Hari Buruh tersebut.

Jika Apple akhirnya memilih menggelar acara peluncuran pada tanggal 9 September, Gurman memperkirakan sesi pemesanan awal (pre-order) akan langsung dibuka pada tanggal 10 September. Jajaran iPhone baru tersebut kemudian kemungkinan besar akan mulai dijual secara resmi di pasar pada akhir bulan yang sama.

Apple sendiri baru-baru ini telah menaikkan harga untuk beberapa lini produk terbarunya. Oleh karena itu, jajaran iPhone 18 Pro serta model Ultra yang akan datang juga santer dikabarkan akan mengusung label harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi pendahulunya.

(Rahman Asmardika)

      
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