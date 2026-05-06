Daftar 10 Smartphone Terlaris Q1 2026: Seri iPhone 17 Kuasai Peringkat 3 Besar

JAKARTA - Pasar smartphone global pada awal tahun 2026 didominasi oleh Apple, menurut laporan terbaru dari Counterpoint Research. Laporan tersebut menunjukkan bahwa iPhone 17 merupakan smartphone terlaris secara global pada kuartal pertama tahun 2026 (Q1 2026), dengan menguasai 6% dari total penjualan smartphone global.

Ponsel Apple lainnya, yakni iPhone 17 Pro Max dan iPhone 17 Pro, menyusul di posisi kedua dan ketiga. Hal ini berarti tiga besar smartphone terlaris global sepenuhnya dikuasai oleh merek asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Analis Senior Harshit Rastogi menyatakan bahwa iPhone 17 mengungguli pendahulunya dengan selisih angka yang jelas. Model standar mendapatkan peningkatan signifikan kali ini, mulai dari kapasitas penyimpanan yang lebih besar pada varian dasar, kamera beresolusi lebih tinggi, hingga laju penyegaran (refresh rate) layar yang lebih cepat. Peningkatan ini mempersempit kesenjangan antara model standar dan Pro, yang tampaknya mendorong lebih banyak pembeli untuk memilih opsi yang lebih terjangkau.

Penjualan smartphone di China dan AS mencatatkan pertumbuhan dua digit secara tahunan (year-on-year). Hasil di Korea Selatan bahkan lebih impresif, di mana angka penjualan meningkat tiga kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya, sebagaimana dilansir oleh Gizmochina.

Segmen Android Kelas Menengah Mendominasi Pasar

Di sisi Android, Samsung mendominasi dengan menempatkan lima model dalam daftar sepuluh besar, yang semuanya berasal dari lini Galaxy A kelas menengah. Galaxy A07 4G menjadi ponsel Android terlaris pada kuartal ini, didorong oleh tingginya permintaan di wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Samsung kini menjanjikan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun untuk perangkat tersebut.

Sementara itu, Galaxy S26 Ultra tidak berhasil masuk ke dalam sepuluh besar, meskipun Samsung mengeklaim bahwa penjualannya lebih kuat dibandingkan generasi S25 Ultra.

Satu-satunya merek asal China yang masuk dalam daftar adalah Xiaomi, melalui Redmi A5 yang menempati peringkat kesepuluh. Ponsel ini merupakan perangkat dengan harga paling terjangkau dalam daftar tersebut, dan permintaannya tetap stabil di pasar negara berkembang sejak diluncurkan.

Berikut daftar 10 Smartphone Terlaris Q1 2026: