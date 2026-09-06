Prediksi Spesifikasi dan Harga iPhone Lipat Pertama Apple, Kemungkinan Tembus Rp50 Juta

JAKARTA - iPhone lipat pertama Apple diperkirakan akan dibanderol dengan harga lebih dari USD2.000 (sekitar Rp35 juta), dengan berbagai bocoran terbaru yang mengindikasikan harga tinggi untuk perangkat tersebut. Sebuah laporan baru kini memberikan estimasi yang lebih spesifik sekaligus merinci beberapa aspek yang diharapkan dari perangkat lipat pertama Apple ini.

Laporan tersebut muncul menjelang acara Apple pada tanggal 9 September, di mana perangkat ini diperkirakan akan diperkenalkan bersamaan dengan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. Model iPhone 18 standar mungkin akan hadir belakangan.

Perkiraan Harga dan Spesifikasi iPhone Ultra

Dilansir Gadgets 360, TrendForce memperkirakan bahwa harga iPhone lipat Apple, yaitu iPhone 18 Fold, akan dimulai dari USD2.099 (sekitar Rp37 juta) dan bisa mencapai USD2.299 (sekitar Rp40 juta) tergantung pada konfigurasinya, dengan versi tertingginya berpotensi dibanderol lebih dari USD3.000 (Rp52 jutaan). Angka tersebut jauh melampaui harga iPhone 17 Pro Max, yang dimulai dari USD1.199 (Rp21 jutaan) di Amerika Serikat.

iPhone 18 Fold, yang kabarnya akan diluncurkan sebagai iPhone Ultra, diperkirakan akan mengusung layar OLED 5,5 inci di bagian luar dan panel OLED 7,8 inci di bagian dalam. Layar bagian dalamnya disebut-sebut akan mendukung teknologi ProMotion dengan refresh rate hingga 120Hz.

iPhone Ultra diperkirakan akan menggunakan chipset A20 Pro, yang kabarnya diproduksi menggunakan teknologi fabrikasi 2nm milik TSMC. Prosesor ini diharapkan menawarkan performa lebih tinggi serta efisiensi daya yang lebih baik, khususnya untuk tugas-tugas AI yang dijalankan langsung pada perangkat (on-device AI).

iPhone juga dikabarkan akan hadir dengan RAM 12GB dan empat pilihan kapasitas penyimpanan, yang mencakup varian 256GB, 512GB, 1TB, dan 2TB.