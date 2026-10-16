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iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |21:03 WIB
iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Harganya
iPhone 18 Pro dan Pro Max hadir di Indonesia.
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JAKARTA – Smartphone Apple yang lama ditunggu-tunggu, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max, resmi masuk ke Indonesia pada hari ini, Jumat (16/10/2026), menyusul layanan pra-pemesanan (pre-order) yang telah dibuka dari tanggal 7 Oktober. Kehadiran dua model iPhone 18 ini disambut dengan event khusus yang digelar retailer resmi Apple di Indonesia untuk konsumen.

Digimap, salah satu mitra retail dan reseller resmi Apple di Indonesia, menggelar peluncuran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max bersamaan dengan pembukaan toko konsep baru Digimap Apple Premium Partner di Plaza Senayan, Jakarta. Antrean pelanggan yang ingin mendapatkan iPhone 18 Pro terlihat di toko konsep baru yang terintegrasi dengan service center tersebut.

iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro dan Pro Max resmi diluncurkan secara global pada awal September dengan mengusung performa cip A20 Pro terbaru Apple. Meski dari segi desain iPhone seri baru ini tak terlihat berbeda dengan seri sebelumnya, iPhone 18 Pro membawa peningkatan tak hanya dari performa yang lebih kencang dan baterai.

Kedua model pada seri terbaru ini menggunakan panel LTPO Super Retina XDR OLED berukuran 6,3 inci untuk Pro dan 6,9 inci untuk Pro Max, dengan resolusi, refresh rate, dan tingkat kecerahan yang identik dengan model sebelumnya.

Baik model Pro dan Pro Max tetap mengusung tiga kamera 48MP, namun kamera utamanya kini dilengkapi dengan aperture variabel. Fitur ini menawarkan kontrol manual dengan aperture hingga f/4.0 serta kecepatan rana yang dapat disesuaikan.

iPhone 18 Pro dan Pro Max menggunakan memori 12GB RAM yang dipasangkan dengan pilihan kapasitas penyimpanan dari 256GB hingga 2TB.

Di Indonesia, iPhone 18 Pro dibanderol dengan harga mulai Rp27.499.000 untuk kapasitas penyimpanan 256GB, hingga Rp56.999.000 untuk kapasitas penyimpanan tertinggi 2TB. Sementara model Pro Max dipasarkan dengan harga mulai Rp29.499.000 untuk kapasitas penyimpanan 256GB, hingga varian tertinggi 2TB dengan harga Rp58.999.000.

(Rahman Asmardika)

      
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