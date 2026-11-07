Layar iPhone Berbayang Hitam? Coba 5 Cara Ini Sebelum ke Tempat Service

JAKARTA - Layar iPhone berbayang hitam? Coba lima cara ini sebelum membawanya ke tempat servis. Layar yang mendadak gelap dan tidak merespons sentuhan tentu membuat panik, apalagi jika ponsel sedang dibutuhkan untuk bekerja, berkomunikasi, atau menyimpan data penting. Masalah ini bisa dialami siapa saja dan sering muncul tanpa tanda-tanda sebelumnya.

Lantas, cara apa saja yang bisa dicoba sebelum benar-benar membawanya ke tempat servis? Berikut adalah lima cara mengatasi layar iPhone yang berbayang hitam, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (4/11/2026):

1. Periksa Kondisi Layar dan Aksesori iPhone

Sebelum mencoba langkah lain, periksa terlebih dahulu layar dan aksesori yang terpasang pada iPhone. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, lihat langsung permukaan layar. Pastikan tidak ada retakan, bagian yang terkelupas, atau kerusakan fisik lain. Kedua, periksa pelindung layar dan stiker. Pelindung layar yang tidak sesuai dengan tipe iPhone, atau stiker yang menempel di layar, dapat membuat sentuhan tidak terbaca oleh sensor. Ketiga, perhatikan casing. Casing tertentu dapat menahan panas sehingga suhu mengendap di dalam perangkat dan menyebabkan iPhone mengalami panas berlebih (overheat).

Jika menemukan salah satu dari masalah tersebut, lepaskan aksesori yang dicurigai, lalu coba sentuh layar kembali.

2. Lakukan Restart Paksa

Restart paksa berbeda dari restart biasa dan berguna saat iPhone tidak bisa dimatikan secara normal. Sering kali, cara ini cukup untuk mengatasi masalah layar hitam yang disebabkan oleh gangguan perangkat lunak (software bug) ringan. Melansir dari laman resmi iMore, berikut langkah-langkah melakukan restart paksa iPhone berdasarkan tipenya:

iPhone 8 atau yang lebih baru (termasuk iPhone SE generasi kedua dan ketiga): Tekan lalu lepaskan tombol volume naik dengan cepat, kemudian tekan dan lepaskan tombol volume turun. Setelah itu, tekan dan tahan tombol power hingga logo Apple muncul.

iPhone 7 dan iPhone 7 Plus: Tahan tombol power bersamaan dengan tombol volume turun hingga logo Apple muncul.

iPhone 6s atau yang lebih lama (termasuk iPhone SE generasi pertama): Tahan tombol Home bersamaan dengan tombol power hingga logo Apple muncul.

Lepaskan setiap tombol dengan cepat sesuai dengan urutannya. Jangan menahan tombol terlalu lama jika tidak ingin mengulang seluruh langkah dari awal. Perlu diketahui bahwa cara ini terkadang membutuhkan beberapa kali percobaan hingga berhasil.