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HP Disadap Orang Terdekat? Kenali Tanda-tanda Bahaya Ini

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |18:01 WIB
HP Disadap Orang Terdekat? Kenali Tanda-tanda Bahaya Ini
Ilustrasi.
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JAKARTA — HP Disadap Orang Terdekat? Kenali Tanda-tanda Bahaya Ini. Smartphone menyimpan beragam informasi pribadi, mulai dari percakapan WhatsApp, foto keluarga, data lokasi, email, hingga akses ke rekening digital. Karena itu, penyalahgunaan akses ponsel tanpa izin menjadi persoalan serius, terlebih jika dilakukan oleh orang yang dekat dengan pemilik perangkat.

Dampaknya bisa fatal. Penyadapan berpotensi menyebabkan kebocoran data, mengganggu privasi, hingga menimbulkan keanehan saat ponsel digunakan. Oleh sebab itu, pemilik ponsel perlu mengenali tanda-tanda penyadapan serta cara mengatasinya agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah.

Lantas, bagaimana tanda-tanda HP yang disadap? Berikut penjelasan lengkapnya, disertai cara mengatasinya.

Tanda-tanda HP Disadap

Mengenali penyadapan pada ponsel bukan perkara mudah, karena pelaku umumnya bekerja secara tersembunyi agar tidak diketahui pemilik perangkat. Namun, sejumlah tanda dapat menjadi peringatan awal bahwa keamanan ponsel sedang terancam. Berikut 5 tanda HP disadap yang perlu diwaspadai, merujuk pada laman resmi Diskominfo:

  • Baterai Cepat Habis

Baterai yang mendadak lebih boros dapat menjadi salah satu indikasi adanya aktivitas mencurigakan pada ponsel. Perangkat lunak berbahaya yang bekerja di latar belakang membuat ponsel bekerja lebih keras sehingga konsumsi daya meningkat.

Meski begitu, baterai boros tidak selalu berarti ponsel disadap. Kondisi ini juga bisa dipicu aplikasi yang berjalan di latar belakang atau menurunnya kesehatan baterai.

  • HP Mendadak Lemot

Performa ponsel yang tiba-tiba melambat patut diwaspadai, terutama jika sebelumnya perangkat berfungsi normal. Aplikasi berbahaya yang berjalan tanpa sepengetahuan pengguna dapat membebani sistem dan menurunkan kinerja ponsel.

Namun, ponsel lemot juga bisa disebabkan faktor lain, misalnya terlalu banyak aplikasi yang berjalan bersamaan.

 

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