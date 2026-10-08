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Cara Mudah Screenshot di Komputer via Windows dan Mac

Niken Wulandari , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |14:34 WIB
Cara Mudah Screenshot di Komputer via Windows dan Mac
Ilustrasi.
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JAKARTA — Cara mudah screenshot di komputer via Windows dan Mac ternyata sangat membantu untuk berbagai keperluan. Mulai dari menyimpan bukti pembayaran, mengambil potongan materi kuliah, sampai membagikan tampilan layar saat pekerjaan perlu dijelaskan, semuanya bisa dilakukan hanya dengan beberapa tombol.

Lantas, bagaimana cara melakukannya?

Cara Mudah Screenshot di Komputer via Windows

Snipping Tool

Mengutip dari laman resmi Microsoft, Snipping Tool merupakan salah satu cara paling praktis untuk mengambil tangkapan layar (screenshot) di Windows. Alat ini menggabungkan Snipping Tool versi lama dengan Snip & Sketch, sehingga bagi pengguna yang pernah mengambil screenshot di Windows, tampilannya mungkin sudah terasa akrab. Berikut langkah untuk membuka dan memakainya:

  • Tekan tombol logo Windows + Shift + S.
  • Opsi alat akan muncul di bagian atas layar.
  • Pilih mode tangkapan: persegi panjang, bentuk bebas, jendela, atau layar penuh.
  • Tentukan area layar yang ingin diambil.
  • Pratinjau hasilnya akan muncul di pojok kanan bawah layar.
  • Hasil tangkapan otomatis tersalin, sehingga bisa langsung ditempel ke aplikasi lain dengan Ctrl + V.

Print Screen Key

Selain Snipping Tool, screenshot juga bisa diambil lewat tombol Print Screen. Tombol ini biasanya ada di pojok kanan atas keyboard dan tertulis PrtSc, PrtScn, atau PrntScrn. Untuk membuat tangkapan layar jendela yang sedang kamu gunakan, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Klik jendela yang ingin diambil.
  • Tekan Alt + Print Screen.
  • Tempel hasilnya dengan Ctrl + V ke program Office atau aplikasi lain.
  • Langkah-langkah di bawah ini dapat kamu lakukan jika ingin membuat tangkapan layar penuh via Windows:
  • Atur tampilan layar sesuai yang diinginkan.
  • Tekan Print Screen.
  • Tempel hasilnya dengan Ctrl + V ke program Office atau aplikasi lain.
     

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