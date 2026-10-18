4 Tanda-tanda Baterai Laptop Mulai Rusak

JAKARTA — Empat tanda baterai laptop mulai rusak biasanya muncul pelan-pelan dan mudah terlewat. Semakin lama laptop dipakai, semakin menurun pula kualitas baterainya. Lantas, apa saja tanda yang tampak ketika baterai laptop mulai rusak? Kenali empat tanda berikut agar kamu lebih waspada.

1. Daya Tahan Baterai Menurun Drastis

Tanda paling awal adalah baterai yang cepat sekali habis. Misalnya, dulu laptop bisa dipakai seharian penuh dari 100 persen, tetapi sekarang hanya bertahan setengah hari dengan pemakaian yang sama. Penurunan ini terjadi karena degradasi sel baterai dan battery health yang terus berkurang.

Gejala lain yang sering menyertai adalah persentase baterai yang tiba-tiba anjlok, misalnya dari 70 persen langsung ke 30 persen, bahkan laptop mati mendadak meski indikator masih menunjukkan sisa daya. Hal ini paling terasa saat laptop dipakai untuk pekerjaan berat seperti bermain gim atau rendering, karena baterai harus mengeluarkan banyak energi sekaligus. Kondisi ini umumnya muncul pada baterai yang sudah berusia sekitar 3–4 tahun.

2. Laptop Hanya Menyala Saat Tersambung ke Charger

Jika laptop langsung mati begitu charger dicabut, kemungkinan besar baterai sudah rusak parah dan berada di akhir masa pakainya. Kadang indikator baterai ikut bermasalah atau muncul pemberitahuan dari sistem bahwa baterai perlu diganti.

Perhatikan juga proses pengisian dayanya. Pada laptop yang sehat, pengisian daya biasanya memakan waktu sekitar 1,5–3 jam. Namun, jika pengisiannya memakan waktu 5 jam atau lebih, atau persentasenya tidak kunjung naik meski sudah lama dicas, baterai kemungkinan sudah mengalami degradasi serius. Kalau dibiarkan, laptop akan terus bergantung pada listrik dan sulit dibawa ke mana-mana.

3. Perubahan Fisik pada Laptop

Baterai yang kembung menekan komponen di sekitarnya sehingga bentuk laptop ikut berubah. Dikutip dari Micro Center, bagian yang paling sering terlihat menggembung adalah trackpad, keyboard, dan panel bawah. Baterai yang kembung biasanya meninggalkan jejak pada bentuk laptop. Salah satu yang paling mudah dikenali adalah laptop yang bergoyang saat diletakkan di permukaan datar, padahal kaki karetnya masih lengkap.