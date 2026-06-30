Changan Indonesia Buka Keran Pemesanan Deepal S05 EV dan REEV, Segini Estimasi Harganya

JAKARTA - Changan mulai membuka keran pemesanan untuk Deepal S05 dan Deepal S05, Selasa (30/6/2026). Model elektrifikasi terbaru Changan di Indonesia tersebut diperkirakan dibanderol Rp500 jutaan.

1. Keran Pemesanan Dibuka

"Program pre-book Deepal S05 dan Deepal S05 REEV yang resmi kami buka hari ini merupakan langkah nyata Changan selanjutnya dalam menghadirkan rangkaian produk terbaru yang akan segera meluncur di Tanah Air," ujar CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, di Jakarta.

Ia menjelaskan, pihaknya melihat Indonesia sebagai salah satu pasar yang sangat penting dalam perjalanan ekspansi global Changan.

"Kehadiran dua varian dari Deepal S05 yang memiliki teknologi berbeda, mencerminkan komitmen Changan dalam menghadirkan solusi elektrifikasi yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia,” tutur Setiawan Surya.

Changan Deepal S05 (Dok Changan)

Changan Deepal S05 merupakan SUV pertama di Indonesia yang hadir dengan pilihan teknologi BEV (Battery Electric Vehicle) dan REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Deepal S05 REEV menggabungkan sistem penggerak listrik murni dengan Internal Combustion Engine (ICE) yang berfungsi khusus sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Changan juga menghadirkan Deepal S05 dengan opsi penggerak listrik murni. Kehadiran dua opsi ini memperluas pilihan bagi konsumen, dalam memilih teknologi elektrifikasi.

Meskipun mengusung pendekatan teknologi yang berbeda, baik Deepal S05 dan Deepal S05 REEV memiliki desain eksterior dan interior yang sama.