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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pameran IIMS 2027 Berlangsung 11 Hari, Ini Jadwal Lengkapnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |20:51 WIB
Pameran IIMS 2027 Berlangsung 11 Hari, Ini Jadwal Lengkapnya
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JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2027 bakal digelar pada 29 April hingga 9 Mei 2027 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, menyampaikan di tengah perkembangan industri otomotif saat ini, diperlukan inovasi serta ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu ekosistem.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen penyelenggara untuk menjaga relevansi IIMS di tengah perubahan industri.

“Di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi yang kita hadapi bersama, termasuk fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar keuangan, kami baru menerima laporan bahwa industri kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebesar 19,7% dibandingkan periode yang sama pada 2025," kata Daswar Marpaung di Jakarta, dikutip Sabtu (14/11/2026).

"Berdasarkan data asosiasi, industri kendaraan roda dua juga menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi indikasi positif bahwa industri otomotif nasional masih memiliki daya tarik yang tinggi,” tuturnya.

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Topik Artikel :
Pameran Otomotif IIMS 2027 IIMS
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