20 Brand China Serbu Pameran Otomotif di Eropa, 7 Model Baru Siap Meluncur

20 Brand China Serbu Pameran Otomotif di Eropa, 7 Model Baru Siap Meluncur (Car News China)

JAKARTA - Brand asal China menyerbu pameran otomotif Paris Auto Show 2026, yang akan dibuka pada 12 Oktober. Sebanyak 20 brand asal China akan meramaikan pameran otomotif di Eropa tersebut.

Berdasarkan daftar peserta pameran Paris Auto Show 2026, akan ada cukup banyak merek China yang hadir. Berdasarkan laporan Car News China, tampak sederet mobil-mobil dari 212, Aito, BYD, Changan, Chery, Denza, Forthing, Foton, GAC, Geely, Jaecoo, Leapmotor, Li Auto, Lotus, Lynk & Co, Maxus, Omoda, Smart, Xpeng, dan Zeekr.

Totalnya terdapat 20 merek China yang akan ikut serta. Selain itu, setidaknya ada tujuh model yang bakal diluncurkan secara global pada Paris Auto Show 2026.

Berikut sederet bocoran mobil China yang akan meluncur pada Paris Auto Show 2026:

1. Geely Monjaro EM-i

Geely Automobile akan memperkenalkan crossover plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) Geely Monjaro EM-i. Model itu dilengkapi sistem penggerak semua roda (AWD) dengan dua motor listrik.

Model ini sebelumnya telah diluncurkan di Mesir dan Azerbaijan, namun kini akan hadir di Eropa untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, ini adalah model yang ditujukan khusus untuk pasar ekspor dan tidak dijual di China.

Geely Monjaro EM-i mengusung mesin turbocharged 1,5 liter yang dipadukan dengan dua motor listrik. Tenaga gabungan yang dihasilkan mencapai 305 kW (409 hp).

Monjaro EM-i dapat menempuh jarak hingga 130 km dalam mode listrik dengan sekali pengisian daya baterai 29,8 kWh. Jarak tempuh gabungannya mencapai 1.100 km dengan konsumsi bahan bakar 5,4 liter per 100 km.

Geely Monjaro EM i (Car News China)

2. Lynk & Co 07 GT

Lynk & Co 07 GT akan memulai debutnya di Paris Motor Show 2026 sebagai model station wagon pertama dari merek tersebut. Lynk & Co 07 GT menggunakan sistem PHEV EM-P.

Varian AWD mengusung mesin 1,5 liter, transmisi DHT 3-percepatan, dan dua motor listrik. Model ini menawarkan tenaga puncak gabungan sebesar 390 kW (523 hp). Baterai berkapasitas 28,3 kWh memungkinkan jarak tempuh 170 km menurut standar CLTC (139 km menurut standar WLTP). Jarak tempuh gabungan totalnya mencapai 1.315 km.