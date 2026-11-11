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Daftar Konsol yang Bisa Mainkan Game GTA 6

Niken Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |17:51 WIB
Daftar Konsol yang Bisa Mainkan Game GTA 6
GTA 6 akan dirilis dalam beberapa hari lagi.
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JAKARTA — Daftar konsol yang bisa memainkan gim GTA 6 kini banyak dicari menjelang rilis gim populer garapan Rockstar Games ini. Grand Theft Auto VI (GTA 6) dijadwalkan meluncur pada Kamis, 19 November 2026, dan dikembangkan khusus untuk konsol generasi terkini.

Lantas, konsol apa saja yang bisa memainkannya dan mana yang paling layak dipilih?

Pilihan Konsol yang Mendukung GTA 6 dan Perbedaannya

GTA 6 tersedia untuk PlayStation 5 edisi disc dan digital, PS5 Pro, Xbox Series X, dan Xbox Series S. Rockstar mengembangkan gim ini dari awal untuk konsol generasi saat ini sehingga PS5 standar sudah bisa memainkan keseluruhan gim tanpa perlu PS5 Pro. Pemain di PS5 maupun Xbox Series X dan Series S juga sudah bisa mengunduh gim lebih awal lewat pre-load sejak 10 November 2026.

Rockstar menargetkan 30 frame per detik di semua konsol dengan dunia gim yang tetap padat dan detail. PS5 dan PS5 Pro mendapat haptic feedback berkualitas tinggi lewat DualSense yang bisa diatur di menu aksesibilitas. Suaranya memakai Tempest 3D Audio dan waktu muatnya lebih cepat. Rockstar menyebut GTA 6 paling optimal dimainkan di PS5. Khusus PS5 Pro, resolusi gambar terlihat lebih tajam berkat teknologi PlayStation Spectral Super Resolution dan ray-traced shadows yang tidak ada di konsol lain. Targetnya tetap 30 frame per detik.

Rockstar tidak merinci performa gim di Xbox. Dilansir dari laman resmi milik Back Market, Xbox Series X menawarkan konten dan frame rate yang sama dengan PS5, sedangkan Series S menjadi opsi hemat dengan resolusi lebih rendah. GTA 6 juga mendukung penuh Remote Play di PlayStation dan Xbox untuk memainkan gim konsol di perangkat lain.

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